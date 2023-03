Lo scorso weekend è iniziata la nuova stagione del Mondiale di MotoGP 2023. La prima tappa si è corsa in Portogallo sul circuito di Portimao e ha visto trionfare il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, seguito sul podio da Maverick Vinales (Aprilia) e dal connazionale Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22). La classe regina è già pronta ad accendere di nuovo i motori per il secondo appuntamento stagionale, in programma dal 31 marzo al 2 aprile presso l’Autodromo di Termas de Río Hondo dove si svolgerà il Gran Premio d’Argentina. Andiamo a vedere quali sono i dettagli del tracciato, gli orari e dove vedere la diretta tv e streaming della tappa argentina.

L’Autodromo di Termas de Río Hondo è stato costruito nel 2007 ed ha ospitato le classi TC2000, Turismo Carretera e Formula Renault. Dopo una totale riprogettazione e ricostruzione da parte del progettista italiano Jarno Zaffelli, nel 2013 il tracciato ha ospitato i test ufficiali della MotoGP e il round 15 e 16 del World Touring Car Championship. Il circuito si snoda per 4806 metri con 14 curve totali. Le categorie che ospita sono: Motomondiale e WTCC. Il tempo record ottenuto su questo tracciato e registrato in gara appartiene a Valentino Rossi (su Yamaha YZR-M1), stabilito nel 2015 in 1’39″019. Detto ciò, andiamo subito a vedere insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming della gara.

Il Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del campionato di MotoGP 2023, inizierà venerdì 31 marzo, con le Prove Libere 1 alle ore 15.45, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 20.00. Sabato 1° aprile spazio alle Prove Libere 3 in programma alle ore 15.10; poi le attesissime Qualifiche 1 alle ore 15.50 e Qualifiche 2 alle ore 16.15. Successivamente ci sarà la Sprint Race alle ore 20.00. Domenica 2 aprile la gara sarà trasmessa alle ore 19.00 in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e su Sky Sport Uno (201 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming sulle app Sky Go e NOW. Per quanto riguarda TV8, canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà la diretta in chiaro delle Qualifiche e della Sprint Race di sabato, e la differita della gara alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di MotoGP.

