Tifosi ed appassionati delle due ruote, l’adrenalina sale sempre di più per l’inizio dell’attesissima nuova stagione del Mondiale di MotoGP 2023. La classe regina è pronta ad accendere i motori in vista del primo appuntamento stagionale, in programma dal 24 al 26 marzo sul circuito di Portimao dove si svolgerà il Gran Premio del Portogallo. La scorsa stagione ad alzare la coppa al cielo in veste di campione del mondo è stato l’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia in sella alla Ducati ufficiale. Andiamo a vedere insieme i dettagli della pista, gli orari e dove vedere la diretta tv e streaming della tappa portoghese.

L’Autodromo Internacional di Algarve è un circuito, progettato per competizioni sia automobilistiche che motociclistiche, che si trova nell’omonima regione nel sud del Portogallo, nei pressi della località di Portimao. Il tracciato fu inaugurato nel 2008 e si snoda per 4.592 metri con 15 curve totali. Le categorie che ospita sono: MotoGP, Superbike, Formula 1 e Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Il tempo record ottenuto sul circuito di Algarve e registrato in gara appartiene a Fabio Quartararo (su Yamaha YZR-M1), stabilito nel 2022 in 1’39″435. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara.

Il Gran Premio del Portogallo, prima tappa del campionato di MotoGP 2023, inizierà venerdì 24 marzo, con le Prove Libere 1 alle ore 11.45, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 16.00. Sabato 25 marzo spazio alle Prove Libere 3 in programma alle ore 11.10 e le attesissime Qualifiche alle ore 11.50. Successivamente ci sarà la Sprint Race alle ore 16.00. Domenica 26 marzo la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP HD (canale 208). La gara sarà visibile anche in diretta streaming sulle app Sky Go e NOW. Per quanto riguarda TV8, canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà la diretta in chiaro delle Qualifiche e della Sprint Race di sabato, e la differita della gara alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di MotoGP.

Continua a leggere su optimagazine.com