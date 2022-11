Il Mondiale di MotoGP è ormai giunto all’ultimo appuntamento della stagione 2022. La prossima tappa si correrà in Spagna sul circuito di Valencia, in programma dal 4 al 6 novembre. Proprio sulla pista valenciana verrà assegnato il titolo di campione del mondo. Attualmente la sfida è tra due piloti: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, su Ducati ufficiale, e Fabio Quartararo a bordo della Yamaha ufficiale. Per quanto riguarda la classifica piloti, infatti, il 25enne di Torino si trova al primo posto a quota 258 punti, mentre il 23enne di Nizza è secondo con 235 punti. Insomma, si prospetta un’ultima gara sicuramente spettacolare e adrenalinica, dove le emozioni di certo non mancheranno. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i dettagli della gara, il programma completo con gli orari e dove vedere la diretta TV e streaming dell’ultimo appuntamento stagionale.

Iniziamo con i dettagli tecnici che riguardano il circuito Ricardo Tormo, situato a Cheste, vicino a Valencia, e dedicato al pilota spagnolo deceduto nel 1998. Fu inaugurato nel 1999 con il Gran Premio della Comunità Valenciana del motomondiale. Il circuito misura 4.005 metri e si snoda in 14 curve totali. Questa pista ospita quattro categorie del Motorsport: Motomondiale, Superbike, Deutsche Tourenwagen Masters e Campionato del mondo turismo. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto in gara da Pecco Bagnaia (su Ducati) nel novembre del 2021, fermando il cronometro su 1’31”042.

Di seguito il programma e gli orari del weekend di gara della classe regina: venerdì 4 novembre prove libere 1 alle ore 9.55, mentre le prove libere 2 alle ore 14.05; sabato 5 novembre prove libere 3 alle ore 9.55 e prove libere 4 alle ore 13.30. Domenica 6 novembre i motori si accenderanno alle ore 14.00. Il Gran Premio di Valencia 2022 sarà trasmesso alle ore 14.00 in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; L’ultima gara stagionale sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Anche su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa la diretta in chiaro delle qualifiche alle ore 14.10 e della gara alle ore 14.00.

