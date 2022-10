Il Mondiale di MotoGP è pronto ad accendere di nuovo i motori per il prossimo appuntamento stagionale, in programma dal 21 al 23 ottobre. Dopo la scorsa tappa di Phillip Island, in Australia, che ha visto il trionfo di Alex Rins su Suzuki, la classe regina è pronta ad andare a tutto gas in vista dell’attesissimo Gran Premio della Malesia 2022, che si terrà sul circuito di Sepang. Attualmente la classifica generale piloti vede al comando ‘pecco’ Bagnaia (Ducati) a quota 233 punti, seguito da Fabio Quartararo (Yamaha) con 219 e Aleix Espargaro (Aprilia) con 206 punti. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli della prossima gara, il programma completo con gli orari e dove vedere la diretta TV e streaming dell’appuntamento malese.

Partiamo subito con i dettagli tecnici che riguardano il fantastico tracciato di Sepang, che sorge a breve distanza dalla capitale della Malaysia, Kuala Lumpur, precisamente nel distretto di Sepang dello stato del Selangor. Il circuito fu inaugurato nel 1998, il senso di marcia è orario, è lungo 5.543 metri e si caratterizza per le curve (15 in totale) piuttosto pronunciate e due lunghi rettilinei e abbastanza larghi. Questa pista ospita tre categorie del Motorsport: Motomondiale, Superbike e Formula 1. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto in gara da Valentino Rossi (su Yamaha) nel novembre del 2019, fermando il cronometro su 1’59”661.

Il Gran Premio della Malesia 2022, in programma il prossimo weekend 21-23 ottobre, sarà trasmesso alle ore 9.00 (italiane) in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; La gara di Sepang sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Mentre su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa la differita in chiaro delle qualifiche (sintesi alle ore 14.00) e la gara (ore 14.00).

