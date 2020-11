È stata una settimana particolarmente intensa quella che va a concludersi per Apex Legends. Il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è entrato infatti ufficialmente nella sua settima stagione. E chiaramente tante sono le aspettative da parte di una community progressivamente in via di espansione.

Aspettative che non sono state di certo disattese da parte degli addetti ai lavori, visto il carico di novità confezionato per l’occasione. Non si nasconde il team di sviluppo, che per la stagione 7 di Apex Legends ha voluto fare le cose in grande. Non solo quindi un nuovo personaggio che si va ad aggiungere al roster dei combattenti selezionabili per le proprie partite.

No, per questo appuntamento con la propria community, Respawn Entertainment si è rimboccata le maniche fino al gomito. E ha deciso di rinfrescare il gameplay sfoderando una mappa inedita che promette soluzioni ludiche inedite. Ampi spazi aperti, innesto dei messi per spostarsi da un punto a un altro e tante piccole modifiche che mirano a cambiare le abitudini dei fan.

Apex Legends batte cassa, record in vista?

Ed è un Apex Legends che ha ambizioni a lungo termine. Un elemento che non è mai stato nascosto dagli addetti ai lavori, ma che potrebbe portare il gioco molto presto in una ristretta cerchia di titoli. Stiamo parlando dei cosiddetti “miliardari”, quei prodotti videoludici in grado di generare un indotto mastodontico.

I primi nomi che vengono in mente sono ovviamente quelli dei vari FIFA, Fortnite e GTA Online, ma sono altri i giochi che ambiscono a entrare in questo club d’elite. E il Battle Royale di Respawn Entertainment potrebbe molto presto sedersi al tavolo dei grandissimi.

Un po’ un paradosso, se si pensa che il videogioco in questione appartiene alla schiera dei free to play. Vale a dire quei titoli che, diffusi in formato totalmente gratuito grazie agli store online, fanno affidamento esclusivamente sulle microtransazione per i propri introiti.

L’ambizione è quella di sfondare il muro del miliardo di dollari incassati nell’anno fiscale prima della conclusione dello stesso. La deadline è per il 31 marzo 2021, un lasso di tempo congruo entro cui ottenere il golosissimo risultato. E con una stagione appena cominciata – e un’altra che arriverà nei primi mesi del 2021 – a disposizione, il traguardo è tutt’altro che irraggiungibile.

