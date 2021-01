Siamo praticamente a ridosso del secondo compleanno di Apex Legends, che spegnerà le candeline nel mese di febbraio. Sono trascorsi quindi due anni dall’esordio roboante del Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Un lasso di tempo nel quale il titolo ha saputo ritagliarsi il proprio personalissimo spazio all’interno di un segmento di mercato che va affollandosi sempre di più.

Ed è un titolo che non ha lesinato certo sui cambiamenti, come hanno potuto apprezzare i fan più assidui del gioco. Una vera e propria metamorfosi quella che ha coinvolto Apex Legends, che non smette di certo di procedere incessantemente. I piani del team di sviluppo sono quelli di proporre ai propri fan un prodotto in costante evoluzione, sotto il profilo morfologico e sotto quello del gameplay.

Non si dorme quindi sugli allori, e il continuo refresh del titolo, tra update maggiori e minori, è sostanzialmente evidente.

Aggiornamento Apex Legends, le modifiche apportate

A sottolineare questo aspetto ci pensa l’ultima patch resa disponibile all’interno di Apex Legends. Quest’ultima arriva a distanza di pochi giorni dal recente grande update, che ha portato all’interno del gioco una modalità di gioco assai peculiare. Come è possibile leggere dalla fonte citata in calce, l’intervento degli sviluppatori era votato al risolvimento di problemi cosiddetti minori.

Piccole correzioni e smussature marginali per affinare la qualità globale del videogame, nel tentativo di eliminare quelle imperfezioni segnalate dagli utenti attraverso i canali di comunicazione con lo studio.

Nello specifico, a essere finiti nel mirino sono stati rispettivamente gli errori con le skin dell’evento “Haute Drop” e “Gold Standard”, gli errori con la lista amici di Steam, oltre poi a problemi con il testo della chat di Steam e i problemi relativi ai Club.

Insomma, non solo Zuffe Leggendarie all’interno del Battle Royale che, stando alle indiscrezioni, potrebbe molto presto accogliere tra le sue fila una modalità Deathmatch. Restate sintonizzati su queste pagine per gli ultimi aggiornamenti.

