Per Apex Legends la stagione 8 è praticamente dietro l’angolo. Un nuovo carico di contenuti è destinato a invadere il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. E il fermento degli ultimi giorni è solo un piccolo antipasto di cosa si prospetta per i fan del titolo.

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, prima che Apex Legends passi alla stagione 8 c’è ancora tempo per fare i nostalgici. E il ritorno, seppure sia soltanto per un periodo di tempo assai limitato, a Canyon dei Re è un giusto modo per approcciare al futuro senza dimenticarsi del passato.

Vietato però prodursi in eccessivi rimpianti: il futuro è roseo, e c’è ancora tanto da fare, ma soprattutto da scoprire, all’interno del gioco.

Apex Legends Stagione 8, cambiamenti all’orizzonte?

Come era lecito aspettarsi, in Apex Legends la stagione 8 introdurrà una serie di novità non da poco. E il recente teaser condiviso dagli addetti ai lavori permette di fare il punto della situazione e di prepararsi al meglio.

Innanzitutto c’è da tenere in considerazione un aspetto che, nell’economia di gioco, sta assumendo un rilievo sempre maggiore. Parliamo della lore, la storia alla base delle evoluzioni del Battle Royale, a cui gli sviluppatori stanno dedicando particolare attenzione. E saranno proprio gli eventi snocciolati da quest’ultima a portare all’interno del mondo di gioco potenziali stravolgimenti.

Tra questi non è da escludere una nuova deriva per la mappa di gioco. Il passato ha insegnato come, nonostante l’arrivo di nuovi ambienti da esplorare, questi ultimi siano assolutamente suscettibili a variazioni. E Olympus, fresca d’esordio con l’ultima stagione, potrebbe vedere cambiamenti proprio in virtù dell’esordio dell’ottava season.

Immancabile poi, come ormai consuetudine, l’esordio di una nuova leggenda all’interno del roster dei combattenti di Apex Legends. Non sono però ancora disponibili dettagli in merito: meglio tenere d’occhio quindi le pagine ufficiali del gioco, con i prossimi giorni che potrebbero rivelare succulente novità.

