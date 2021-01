Siamo al rush finale per quanto concerne la stagione 7 di Apex Legends. Il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainmente è ormai un protagonista consolidato della scena videoludica. E numerosi sono i suoi fan che, quotidianamente, animano la scena videoludica online, andando ad affollarne il mondo di gioco.

Una community viva e vibrante che riempie di piombo rovente l’aria delle diverse mappe di gioco, che si alternano ormai nella rotazione di quelle disponibili. Tre sono effettivamente quelle che vanno ad alternarsi nel gioco, con due che finiscono per essere inserite tra quelle effettivamente selezionate dal gioco e una terza che inevitabilmente finisce a riposo.

Al momento quella che ha avuto la possibilità di tirare il fiato era quella originale, King’s Canyon (o Canyon dei Re, per i non anglofoni, ndr). Che ha ceduto il passo a Confini del Mondo e Olympus, che vanno a switcharsi in totale autonomia ogni tot di ore. Una situazione che però è cambiata proprio in questi ultimi frangenti, che hanno visto il clamoroso ritorno proprio di King’s Canyon. I più nostalgici dovranno prendere il tutto con le pinze, dal momento che si tratta di un’iniziativa che non durerà per sempre.

Apex Legends a King’s Canyon, il ritorno dei Re

Un ritorno agrodolce quello in Apex Legends, dal momento che, per l’appunto, il tutto ha una scadenza già bella che definita. Per Canyon dei Re il momento dei saluti arriverà sostanzialmente assai presto, visto che uscirà dalla rotazione nella giornata di giovedì 21 gennaio.

Una settimana scarsa di attività a disposizione degli appassionati, che potranno tornare in una delle location più caratteristiche e amate della mappa. Parliamo di Mirage Voyage, la navicella fluttuante sparita dalla scena da ormai un paio di stagioni. Che per l’occasione è tornata a ormeggiarsi, pronta a divenire il teatro di scontri più che furibondi per la conquista del goloso loot presente a bordo.

Lo sguardo inevitabilmente non può poi non andare ai primi giorni del mese di febbraio, frangente nel quale esordirà la nuova stagione di Apex Legends, l’ottava. E potrebbe essere una season dalle mille sfaccettature, viste le voci più che insistenti che parlano dell’implementazione della modalità deathmatch.

