Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip possono di certo considerarsi gli oggetti del desiderio per eccellenza di chi da sempre è attratto dalla tecnologia foldable. In pratica, con la sola concorrenza di Huawei nel settore, il produttore sudcoreano la fa da padrone per i dispositivi innovativi e in questa ultima parte del 2020, c’è da scommetterci, conquisterà nuove quote di mercato. In effetti è appena partita e sarà valida fino al prossimo 22 novembre una promozione ufficiale che consente di acquistare proprio i pieghevoli con ben 500 euro di sconto. Un’occasione da non lasciarsi scappare, magari anche in previsione di qualche regalo natalizio.

Chi, in pratica quasi fino a fine mese, acquisterà il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 5G e Galaxy Z Flip direttamente su Samsung.com o presso i rivenditori aturorizzati, potrà sfruttare un codice sconto di ben 500 euro. Quest’ultimo potrà essere richiesto al seguente link e applicato direttamente in carrello al momento della transazione o mostrato in uno store fisico per ottenere il corposo risparmio.

Quanto costeranno ora i due smartphone pieghevoli Samsung proprio grazie al coupon di 500 euro? Il Galaxy Z Fold 2 5G sarà a disposizione non più a 2049 euro, ma al valore più accessibile di 1549 euro. In una fascia di prezzo meno costosa, c’è invece lo Z Flip ora in vendita a 1099 euro e non più a 1599 euro.

Va ricordato che i due dispositivi, per quanto entrambi con tecnologia foldable, differiscono molto nel design. Il Fold, giunto ormai alla sua terza generazione con la variante 5G in promozione a novembre, si apre a libro con la sua cerniera verticale e presenta due display funzionali per utilizzare il dispositivo sia da chiuso che da aperto. Lo Z Flip ha, al contrario, un formato a conchiglia con cerniera pieghevole in orizzontale. Il suo utilizzo principale è dunque quello da aperto ma la sua compattezza gli consente di essere riposto anche in tasca e in mini-borsette.