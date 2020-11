Quello dei tamponi della Lazio Calcio è una situazione che sta avendo risvolti imprevisti e imprevedibili. Una vicenda delicatissima che chiaramente tutto il mondo pallonaro guarda con interesse, e che potrebbe avere conseguenze a livello globale. Doveroso è un riassunto “delle ultime puntate”.

In sostanza, è stata rilevata una discrepanza nell’esito dei tamponi per i diversi laboratori che li hanno effettuati. Da un lato c’è quello a cui la Lazio si affida per gli accertamenti necessari per scendere in campo in Serie A. Dall’altro quello di riferimento per le competizioni UEFA. E quest’ultimo ha evidenziato alcune positività non rilevate dal primo.

Una situazione, quella dei tamponi della Lazio Calcio, alla quale la società ha subito reagito, con l’isolamento dei contagiati, la cui identità, per motivi anche di privacy, non è stata divulgata.

Tamponi Lazio Calcio, la svolta delle ultime ore

Un’ulteriore reazione è stata quella di effettuare nuove verifiche, attingendo questa volta a un terzo laboratorio che diradasse ogni dubbio. La risposta, autorevole vista la notorietà della struttura, è il Campus Biomedico, che ha sottolineato di come effettivamente non ci siano positività rilevate nel gruppo squadra.

Sviluppi che ovviamente vanno in contrasto con gli esiti pervenuti dalla UEFA, che aveva imposto lo stop ad alcuni atleti. Come bisogna dunque regolarsi in vista dei match del fine settimana, considerando che si andrebbe a creare un precedente?

La norma vuole che chi risulti positivo al coronavirus resti in isolamento per dieci giorni. Gli ultimi esami molecolari effettuati hanno però dato doppio esito negativo, fattore concederebbero il nulla osta per scendere in campo.

L’inchiesta della Procura Federale è attualmente in corso, anche in collaborazione con la ASL, con le risposte del caso che arriveranno nelle prossime ore. D’altronde in ballo c’è la formazione del big match del weekend, quello tra la Lazio e la Juventus, chiamate a scendere in campo alle 12.30 di domani, domenica 8 novembre. Urge stringere i tempi.