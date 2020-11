Per Xbox Series X e PS5 sta per cominciare la cavalcata trionfale. La next gen è sostanzialmente dietro l’angolo, con le nuove console di Microsoft e Sony che si apprestano a esordire sul mercato nei prossimi giorni.

Martedì 10 novembre toccherà a Xbox Series X aprire le danze, con PS5 che invece approderà sugli scaffali il 19 dello stesso mese. Un lasso di tempo entro il quale milioni saranno gli utenti che effettueranno il cosiddetto salto generazionale.

E le aspettative non possono che essere alte, complici anche e soprattutto i grandi proclami di cui si sono resi protagonisti gli addetti ai lavori. Gli ultimi mesi hanno infatti visto un proliferare di indiscrezioni e rumor dai team di sviluppo. Che ovviamente provavano in ogni modo a tirare acqua al proprio mulino. E le notizie delle ultime ore relative a GTA 5 non fanno altro che alimentare la fiamma dell’hype della community.

Xbox Series X e GTA 5, che velocità!

Il titolo di Rockstar Games si appresta a tornare ancora una volta, allargando la propria platea di riferimento anche a PS5 e Xbox Series X. E proprio su quest’ultima i risultati ottenuti lasciano presagire grandi cose.

Non parliamo del mero comparto tecnico, che comunque ha subito una “mano di pittura” importante, che ne eleva indubbiamente lo spessore qualitativo. Parliamo dei tempi di caricamento, che in questa nuova edizione risultano sostanzialmente abbattuti.

Il confronto è stato effettuato nel video che alleghiamo in questo articolo, e mostra come le tempistiche necessarie dall’avvio del gioco alla reale fruizione siano ridotti quasi di tre quarti. Si passa dai precedenti due minuti circa a poco più di trenta secondi. A dimostrazione dell‘elevatissima potenza computazionale di cui è dotato l’hardware marchiato Microsoft.

Una situazione che chiaramente si ripeterà anche sul fronte PS5 e su tutti i giochi della lineup. D’altronde l’immediatezza d’accessibilità è proprio uno dei cavalli di battaglia che contraddistingue l’imminente next gen.

Fonte