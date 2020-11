Dopo aver invaso il mercato con i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Apple è pronta a bissare. Nella giornata di oggi, 6 novembre 2020, scatteranno infatti alle ore 14:00 le aperture per i preordini di iPhone 12 Mini e del modello Pro Max, che saranno poi disponibili il 13 dello stesso mese. Gli ultimi due smartphone della nuova gamma del colosso di Cupertino sono dunque ancora più vicini, ed è naturale che le principali testate di settore ci abbiano già messo le mani sopra.

Quelle stesse testate – da The Verge a CNET, passando pure per Engadget – che, una volta scaduto l’embargo imposto dall’azienda capitanata da Tim Cook, hanno pubblicato a favore di pubblico i primi video hands-on di iPhone 12 Mini e di iPhone 12 Pro Max. Li trovate sparsi in questo stesso articolo, e si concentrano non solo sulle due varianti del giorno, ma pure su diversi confronti estetici e dal punto di vista delle dimensioni con gli altri modelli già disponibili sugli scaffali fisici e dei principali rivenditori presenti online. Il tutto in attesa di potersi pronunciare con una vera e propria recensione.

Come potete notare dalle clip, la differenza tra iPhone 12 Mini e Pro Max è davvero importante per quanto riguarda le dimensioni. D’altronde si tratta del melafonino più piccolo e di quello più grande di sempre, per quanto il secondo non sia poi così enorme come si pensava in sede di presentazione ufficiale.

La redazione di The Verge, in particolare, elogia il lavoro svolto da Apple per il modello Mini, che si presenta estremamente compatto e comodo da tenere in mano, mentre viene anche promosso il ridimensionamento di iOS per adattarsi allo schermo da 5,4 pollici in dotazione. Per tutte le altre considerazioni del caso, vi rimandiamo a questo indirizzo, in cui potrete farvi un’idea ancora più completa dei due nuovi device mobile da oggi in pre-order.