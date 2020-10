Per iPhone 12 Mini il tempo della verità sta per giungere. Al pari dei propri fratelli maggiori, rispettivamente iPhone 12 e ancor di più di iPhone 12 Pro e Pro Max, anche il piccolo di famiglia vuol fare la voce grossa.

A dispetto di specifiche tecniche riviste al ribasso, per contenere i costi di produzione, lo smartphone di Apple non teme confronti. Anche se bisogna, per forza di cose, scendere a patti su alcuni fronti.

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un filmato che mette in evidenza proprio le peculiarità di iPhone 12 Mini. Filmato che, purtroppo, è stato rimosso dal canale Youtube: provando a riprodurlo, infatti, viene segnalato lo stato “privato” del video in questione.

Hands on per iPhone 12 Mini, pubblicato per errore?

Certo, l’hands on in video è stato rimosso da Youtube, ma questo non ha evitato che diversi utenti della rete gli dessero uno sguardo. E i numeri, sebbene la disponibilità ridotta in ordine temporale, sono subito schizzati verso l’alto, vista la natura esclusiva dell’approfondimento, primo in assoluto nel suo genere a livello mondiale.

E, seppur per poco tempo, è stato possibile visionare le peculiarità del dispositivo, che si contraddistingue per la sua natura compatta che lo rende estremamente ergonomico. Questo senza sacrifici in termini di prestazioni, che si allinenano con quelle garantite dai dispositivi Apple.

Probabile che l’oscuramento sia dovuto a qualche errore in fase di settaggio della data o dell’orario di pubblicazione. E che la rimozione sia stata effettuata per porre quindi rimedio a eventuali problematiche legate a embarghi sottoscritti dall’autore.

Quello che si sa, al momento, è che iPhone 12 Mini arriverà sul mercato a partire dal 13 novembre. Con i preordini che invece partiranno una settimana prima, dal giorno 6 dello stesso mese.

Diversa la situazione invece che riguarda i fratelli maggiori della compagnia statunitense. Gli altri dispositivi Apple citati in precedenza, vale a dire iPhone 12, iPhone 12 Pro e il modello Pro Max sono infatti disponibili da pochi giorni. La loro uscita era fissata al 23 ottobre, con le vendite che chiaramente hanno rispettato il trend preventivato.

