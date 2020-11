Arrivano finalmente segnali concreti per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo aggiornamento con EMUI 11 in versione stabile e definitiva, considerando quanto trapelato oggi 6 novembre direttamente dal mondo Huawei. Nello specifico, il produttore asiatico ha annunciato la disponibilità del pacchetto software per otto device. Ci stiamo dunque allontanando dal mondo beta, dopo che nei giorni scorsi erano trapelate informazioni in merito anche per i possessori di un Huawei Mate 20.

I primi Huawei che stanno ricevendo l’aggiornamento con EMUI 11

In particolare, il pacchetto software pare stia effettivamente mettendo a disposizione del pubblico plus come la nuova interfaccia Galleria, senza dimenticare i passi in avanti che sono stati fatti per quanto concerne il supporto multi-windows e migliori opzioni di condivisione Huawei, in riferimento a prodotti come laptop, indossabili e varie tipologie di dispositivi. Ovviamente, una volta portato a termine il download del firmware, troverete altro ancora, con cui EMUI 11 vi assicurerà un sensibile miglioramento dell’esperienza di utilizzo con il vostro smartphone.

La svolta odierna, più in particolare, coinvolge i vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G e Mate 30 RS Porsche Design. Insomma, tutta serie P40 e Mate 30, secondo le informazioni raccolte proprio in queste ore, a testimonianza del fatto che siano ormai maturi i tempi per toccare con mano l’aggiornamento di cui tutti parlano da diversi mesi a questa parte. Conoscendo gli standard del produttore cinese, è probabile che ci sia disponibilità del firmware in Italia a stretto giro.

Avete testato il nuovo aggiornamento con EMUI 11 sui vostri Huawei in versione beta? Quali sono state le vostre sensazioni in questi mesi? Diteci la vostra qui di seguito, in attesa di passare a questioni più concrete, forse già nel corso del fine settimana.