Abbiamo dovuto attendere a lungo, ma a partire da oggi 4 novembre ci sono finalmente i primi segnali concreti per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull’aggiornamento con EMUI 11 per il proprio Huawei Mate 20. Questo, almeno, quanto trapelato nelle ultime ore, che in qualche modo cambia le carte in tavola rispetto a ciò che abbiamo osservato nello scorcio finale del mese di ottobre. Una buona notizia, anche se, come potremo osservare, ci sono delle “limitazioni geografiche” che ad oggi circoscrivono tutto il discorso.

La situazione per Huawei Mate 20 ad inizio novembre con EMUI 11

Un bollettino aggiornato sulla questione ci arriva direttamente da Huawei Central, secondo cui i tempi per avviare il programma beta con EMUI 11 su Huawei Mate 20 sarebbero ormai maturi. Dopo lo step compiuto ufficialmente con la serie Huawei P30, dunque, un’altra svolta importante che dobbiamo al produttore cinese. Perché poco fa parlavo di alcune limitazioni? Si apprende stamane che, attualmente, il reclutamento beta è limitato a coloro che hanno puntato su questa famiglia di device in Cina. Dopo la selezione, gli utenti registrati riceveranno una nuova build beta EMUI 11.

Scendendo nel dettaglio, si scopre che i modelli coinvolti siano i vari Huawei Mate 20 con versione EMUI 10.1.0.165, Huawei Mate 20 Pro dotati di EMUI 10.1.0.165, fino ad arrivare a Huawei Mate 20 RS con EMUI 10.1.0.165, Huawei Mate 20X 4G dotato almeno di EMUI 10.1.0.165 e Huawei Mate 20X 5G con EMUI 10.1.0.165. Nonostante la questione non riguardi ad oggi l’Italia ed il resto d’Europa, sappiamo anche che il reclutamento punta su 200 utenti su ogni modello con versione registro e 1800 utenti senza versione registro.

Infine, il programma beta per EMUI 11 sulla serie Huawei Mate 20 prevede una selezione di utenti che è partita ieri 3 novembre e terminerà ufficialmente il prossimo 13 novembre. Staremo a vedere quando avremo segnali anche qui da noi.