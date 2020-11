Mare Fuori non va in onda oggi, 4 novembre, e questo sarà il primo mercoledì senza Carmine e Filippo per i fan della serie di Rai2. Arrivata in sordina, Mare Fuori ha saputo subito ritagliarsi un posto importante nel cuore del pubblico della seconda rete Rai che adesso pretende una seconda stagione, nuove storie e, soprattutto, vuole sapere cosa ne è stata di Carmine e cosa ne sarà del suo rapporto con Filippo. Dovrebbe riprendere proprio da quegli spari Mare Fuori 2, la seconda stagione già annunciata della serie.

Dopo quello che è successo mercoledì scorso i fan meritavano davvero un’altra puntata questa sera ma non sarà così. La prima stagione si è conclusa proprio la settimana scorso con Carmine in fin di vita tra le braccia di Filippo e del Comandante che lo pregava di non mollare. Cosa sarà successo al giovane detenuto?

Le risposte arriveranno solo con Mare Fuori 2 visto che la coproduzione Rai Fiction e Picomedia avrà un seguito. Lo stesso produttore Roberto Sessa a Repubblica.it ha confidato: “Ci siamo ispirati a Nisida e siamo andati per la nostra strada, stiamo scrivendo la seconda serie. Abbiamo scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti: Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”.

I ragazzi del carcere sembra che ci faranno ancora compagnie con le loro storie e insieme a Filippo, il giovane ragazzo della Milano bene finito nei guai in seguito ad una notte brava, e il suo amico Carmine, pronto a fuggire al destino criminale scritto dalla sua famiglia, ci saranno vecchi e nuovi protagonisti che ci terranno compagnia con le loro storie. Insieme ai giovani detenuti ci saranno ancora gli adulti: l’ambiziosa direttrice (Carolina Crescentini), l’appassionato comandante di polizia penitenziaria (Carmine Recano), gli educatori, mentre rimane un punto interrogativo su Lino Guanciale, protagonista di un cameo nel finale della prima stagione. Davvero avrà un posto nel cast di Mare Fuori 2?