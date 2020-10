Sapevamo che sarebbe stata un’ultima puntata di Mare Fuori al cardiopalma ma nessuno avrebbe mai immaginato tanto. Due episodi ricchi di colpi di scena, di umanità e di sconvolgimenti che hanno ridotto in lacrime i fan e il popolo dei social che si è detto commosso per tante bellezza. Mare Fuori è un piccolo gioiellino che ha saputo mettere insieme un giovane cast di talenti accompagnati da una buona Carolina Crescentini e da una rivelazione, Carmine Recano.

Siamo sicuri che dopo tanta gavetta sia arrivato il momento per lui di avere il successo che merita e dopo il discorso che il suo Comandante ha fatto ieri ai ragazzi sul codice omertà e sulla vita mafiosa, i fari si sono accesi su di lui.

L’ultima putata di Mare Fuori è stato un vero e proprio crescendo di emozioni dalla fuga di Carmine al suo ritorno in carcere proprio per mano di Massimo e poi? Il secondo episodio della serata ci ha regalato una serie di morti eccellenti che hanno segnato questo finale e che hanno gettato le basi per una seconda stagione già annunciata. Se in un primo momento è Nad che deve fare i conti con il suicidio di Serena e con la sua lettera, subito dopo sono Carmine e Filippo, finiti in isolamento, a temere il peggio quando Ciro mette insieme una rivolta per arrivare ad ucciderli.

Massimo prova a nasconderli ma Beppe rivela al giovane boss dove trovare i suoi nemici e a quel punto il gioco è fatto. Ciro li trova e Carmine lo affronta ma è Filippo che, per difendere l’amico, uccide il boss che in questi mesi lo ha tenuto sotto scacco. Al suo arrivo il Comandante non può far altro che stringerlo mentre lui ammette la sua paura della morte. Quello che è successo spinge Massimo ad urlare contro i suoi scagnozzi cercando di fargli capire che questa vita da mafiosi non porta da nessuna parte ma l’ultima puntata di Mare Fuori non finisce qui.

Dopo questo drammatico discorso/appello, un altro colpo di scena attendere il pubblico. Durante uno spostamento a bordo delle auto della polizia, due uomini a bordo di un motorino si avvicinano e sparano dritto al petto di Carmine che nel finale giace tra le braccia di Massimo e sotto lo sguardo attento di Filippo che lo prega di non lasciarlo. Carmine è davvero morto?

Ciliegina sulla torta di questo finale perfetto è l’annunciato cammeo di Lino Guanciale e del suo lato b. I fan lo hanno riconosciuto subito proprio da questo “particolare” e quando finalmente si è voltato ne hanno avuto conferma. L’attore è apparso nei panni di una guardia penitenziaria, significa che ci sarà anche lui nell’annunciata seconda stagione o era solo un regalo fatto all’amico Carmine Recano?