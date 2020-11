La diretta streaming e tv di Juventus e Lazio è pronta ad animare la serata calcistica italiana. Le due squadre saranno infatti impegnate nel terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League oggi 4 novembre. E l’orario sfalsato permetterà agli appassionati di seguire entrambi i match.

Una sconfitta per i bianconeri nel turno precedente, subita da un Barcellona piuttosto in forma ma anche complice diversi gol annullati per fuorigioco all’attaccante bianconero Morata. Un pareggio invece nell’ultima uscita europea dei biancocelesti, sul campo del Club Brugge. Entrambi risultati che cercano riscatto, che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Ed è un riscatto che serve al calcio italiano quello a cui si potrebbe assistere grazie alla diretta streaming e tv di Juventus e Lazio. La serata di ieri è stata amara per le squadre nerazzurre impegnate in campo. L’Inter è uscita sconfitta per 3-2 dal campo del Real Madrid, mentre un impietoso 0-5 era segnato sul tabellino al termine di Atalanta-Liverpool.

Diretta streaming e tv di Juventus e Lazio, i dettagli

La diretta streaming e tv di Juventus e Lazio di oggi si aprirà proprio con il secondo dei club appena citati. La squadra di Simone Inzaghi aprirà infatti le danze sul campo dello Zenit San Pietroburgo alle 18.55. Il match sarà visibile esclusivamente agli abbonati al canale Sky Sport 1 (201) e su Sky Calcio 2 (252), oltre che su Now TV e sull’app per dispositivi mobile SkyGo.

Situazione analoga quella che riguarda la partita della Juventus, impegnata sul campo degli ungheresi del Ferencvaros. Il fischio d’inizio, in questo caso, è programmato per le 21.00, con il match che anche in questo caso sarà fruibile esclusivamente da chi ha attivo un abbonamento Sky. I canali su cui sintonizzarsi sono anche in questo frangente, come per il match della Lazio, Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Analoghi quelli di riferimento per Now TV e SkyGo.