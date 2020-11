Come viene rappresentato il Diavolo nelle serie tv? Il mondo dell’occulto ha da sempre affascinato le persone, e i programmi televisivi hanno fornito al proprio pubblico un ottimo esempio di come il Male possa insinuarsi nell’animo umano.

Il Diavolo è nei dettagli, ma anche nelle serie tv. Ecco alcuni esempi.

Lucifer

Tra le serie di maggior successo che esplorano l’angelo caduto c’è Lucifer, la cui storia di base è simile a quella narrata nella Bibbia. Tom Ellis veste i panni di un affascinante diavolo che, annoiato, lascia gli Inferi e apre un locale, il Lux, nell’assolata Los Angeles. Lucifer Morningstar è immortale, carismatico, manipolatore, e ha il dono di capire i desideri delle persone. Un potere che funziona su tutti, tranne che con la detective Chloe Decker. Il loro rapporto è al centro della serie tv perché la donna è l’unica a rendere il Diavolo invulnerabile. Lucifer ha anche un lato che lo rende più umano? La serie è a metà tra il poliziesco e il dramma soprannaturale.

Supernatural

Il Diavolo di Supernatural è Lucifero, l’angelo che si ribellò a Dio. Cacciato dal Paradiso dall’arcangelo Michele, suo fratello, e rinchiuso all’Inferno, è stato chiuso in una gabbia, sigillata 666 sigilli, che si sono rotti nel finale della quarta stagione. Ciò ha provocato la sua liberazione e l’inizio dell’Apocalisse.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Il Diavolo nelle serie tv colpisce anche Le terrificanti avventure di Sabrina, show nato dai fumetti Archie e come spin-off di Riverdale. La storia segue le avventure di Sabrina Spellman, sedicenne che nel giorno del suo compleanno deve compiere una scelta: vivere da umana oppure abbracciare il culto della Chiesa della Notte. Lucifero è ovviamente presentato come il re degli Inferi e si manifesta sotto forma di capra antropomorfa. Il suo grande potere consiste nella manipolazione. Appare nella città di Greendale perché ha un piano malefico per Sabrina: Lucifero è infatti suo padre e vuole che sua figlia diventi la nuova regina degli Inferi.

The Exorcist

Il Diavolo nelle serie tv può anche non manifestarsi direttamente. The Exorcist è uno show antologico che si pone come sequel del film horror del ’73, L’Esorcista. Protagonisti sono due preti esorcisti agli antipodi: il giovane Tomàs Ortega, inesperto, e padre Marcus Keane, che ha alle spalle una gran quantità di esperienze con le possessioni demoniache. Oltre a parlare di demoni ed entità maligne, la serie si concentra sulle forze che agiscono in Vaticano, dove la presenza del Male si fa sempre più insistente.

American Horror Story: Asylum

La serie antologica di Ryan Murphy, American Horror Story, racconta una storia horror diversa in ogni stagione. La seconda, dal titolo Asylum, è certamente quella più spaventosa. La trama segue le orribili vicende di un manicomio gestito dalla temibile Suor Jude. Tra esperimenti sugli esseri umani, possessioni demoniache c’è anche spazio per parlare di nazisti e rapimenti alieni. Con tutti questi eventi, non serve la presenza del Diavolo perché il Male è radicato negli esseri umani.

Evil

Serie ancora inedita in Italia, Evil è incentrata sull’eterna lotta tra fede e scienza, mettendo in luce le possessioni demoniache: sono vere oppure possono essere frutto solo di malattie mentali? La protagonista è una scettica psicologa forense che si allea con un seminarista cattolico e il suo tecnico per indagare su presunti incidenti soprannaturali. Il Diavolo è assente, ma si percepisce la sua essenza attraverso eventi sovrannaturali che mettono in dubbio la nostra percezione sul Bene e sul Male.