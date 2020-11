La line-up dei Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere messa in vendita al più tardi ad inizio febbraio: queste le indicazioni che arrivano dalle pagine di SamMobile. Per quanto ne sappiamo la serie dovrebbero già essere entrata in produzione, motivo per cui il colosso di Seul starebbe preparandosi in anticipo al debutto dell’ammiraglia (del resto ve ne avevamo parlato anche ieri in questo articolo dedicato). Se il produttore asiatico avesse seguito i suoi tempi tradizionali, i Samsung Galaxy S21 sarebbero stati presentati a fine febbraio, per poi essere commercializzati a marzo. Un recente rapporto proveniente dalla Corea del Sud conferisce più credibilità all’ipotesi del rilascio anticipato.

Il futuro sembra ormai delineato: i Samsung Galaxy S21 verranno presentati ad inizio gennaio per essere pronti alla vendita alla fine dello stesso mese, o al più tardi ad inizio febbraio. L’idea di base è molto semplice, dare filo da torcere ad Apple, ed arrestare, per quanto possibile, l’ascesa degli iPhone 12, accorciando il periodo durante il quale questi dispositivi rappresentano l’apice di alcuni progressi tecnologici che solitamente la mela morsicata si riserva. Adesso, se l’azienda sudcoreana sarà in grado di raggiungere questo obiettivo è un’altra questione.

Altre motivazioni dietro l’apparente decisione del colosso di Seul hanno a che fare con gli altri suoi concorrenti cinese e l’attuale clima economico. L’azienda asiatica ha costantemente adeguato la propria attività di telefonia mobile durante l’anno per mitigare le perdite causate dalla pandemia da Coronavirus, quindi anticipare il lancio dei Samsung Galaxy S21 potrebbe essere un altro modo per tenere la situazione sotto controllo. Tenete bene a mente: i prossimi top di gamma del produttore sudcoreano potrebbero fare la propria comparsa ad inizio gennaio, per poi colpire gli scaffali alla fine dello stesso mese, o al più tardi ad inizio febbraio.