Torniamo un’altra volta a parlarvi del lancio del Samsung Galaxy S21, che sembra proprio essere destinato ad una presentazione anticipata. Come riportato da ‘SamMobile‘, si parla nuovamente di gennaio 2021. Roland Quandt, che in passato si è spesso reso protagonista di indiscrezioni che si sono poi rivelate accurate e veritiere, ha affermato che parte della produzione del Samsung Galaxy S21 Ultra sta avendo luogo proprio in questo periodo. Tuttavia, il leaker ha altrettanto detto che potrebbe sì trattarsi dell’avvio della produzione di massa dello smartphone, come pure del campionamento relativo alla produzione delle unità di test.

I primi render dedicati al Samsung Galaxy S21 Ultra sono emersi appena il mese scorso, mostrando un comparto fotografico posteriore di un certo calibro (con 5 fotocamere, mentre sul fronte troverà posto un sensore collocato all’interno del solito foro, il tutto condito da una batteria da 5000mAh). Un altro dettaglio trapelato riguarda l’abbandono da parte del colosso di Seul degli schermi curvi sull’ammiraglia base (Samsung Galaxy S21 e S21 Plus). I Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra verranno lanciati con la One UI 3.0 basata su Android 11, e potrebbero essere equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon 875 in Cina e negli Stati Uniti, e con il presunto Exynos 2100 a 5nm negli altri mercati.

Possiamo aspettarci funzionalità come il 5G, il Wi-Fi 6, il lettore di impronte digitali in-display, gli altoparlanti stereo, la certificazione IP68, il supporto a Samsung Pay, la ricarica rapida a 65W e la ricarica wireless. Adesso tocca a voi farci sapere, se vi va, quali impressioni hanno finora suscitato in voi le indiscrezioni relative ai Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, e se siete rimasti colpiti da tutto quanto è stato fin qui detto lasciando un commento attraverso il box qui sotto.