Per NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 era impossibile ignorare la pandemia in corso. Le nuove stagioni delle due serie tv affronteranno ciascuna in modo diverso il Covid-19, e come esso influenzerà le storie dei personaggi.

Intervistato da TV Line, lo showrunner di NCIS Los Angeles, R. Scott Gemmill, ha spiegato come la dodicesima stagione sarà ambientata in un mondo post-pandemia, dove il distanziamento sociale potrebbe essere l’occasione per separare il team al fine di evitare assembramenti.

Lo showrunner non si è sbottonato molto sulla trama, ma c’è da aspettarsi che la stagione 12 inizierà un salto temporale. Tra le novità, la promozione di Caleb Castille, interprete del giovane agente Gien, a regular cast. Come afferma Gemmill, per cercare di mantenere un livello elevato di sicurezza tra il cast, molto probabilmente Gien farà coppia con Fatima (personaggio interpretato da Medalion Rahimi) sul campo. “Anche molti agenti lavoreranno un po’ da soli quando possono, e questo solo per assicurarci le procedure di sicurezza per tenere tutti al sicuro.”

Non aspettiamoci di trovare subito Hetty in azione. Come membro più anziano del cast, la produzione di NCIS Los Angeles 12 terrà l’attrice Linda Hunt ancora al riposo prima di farla tornare a pieno regime – e questa è una delle tante sfide della nuova stagione. La troupe, infatti, ha trovato un escamotage per introdurla nella storia, pur restando a distanza. “Siamo andati a girare a casa di Linda, nel suo vialetto”, continua lo showrunner. “Stiamo facendo tutto il possibile per tenere tutti al sicuro e Linda è un po’ più speciale.” Il suo posto sarà invece occupato da Nell.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Callen deciderà di fare il grande passo con Anna; Sam riallaccerà i suoi rapporti con la figlia Katherine (la new entry Moon Bloodgood), fresca di accademia militare; Kensi e Deeks invece si troveranno in bilico: l’attività al bar non sta producendo i suoi frutti, e devono decidere se chiuderlo.

Il team di NCIS New Orleans 7 invece si troverà nel pieno della pandemia. Nella premiere della stagione, mentre la città è alle prese con gli effetti del Covid-19, Pride (interpretato da Scott Bakula) invia Tammy e Carter (Vanessa Ferlito e Charles Michael Davis) a indagare su una morte sospetta a bordo di una nave umanitaria al largo, dove vengono a sapere che alcuni membri dell’equipaggio sono risultati positivi al Coronavirus.

La pandemia colpirà in modo profondo il medico legale della Jefferson Parish, la dottoressa Loretta Wade. Per lei è in arrivo una storia personale molto importante. L’attrice CCH Pounder ha dichiarato a TV Line come la settima stagione, ambientata nei primi giorni della pandemia, “riflette notevolmente su come New Orleans fosse in condizioni terribili, fino a quando il nostro sindaco [LaToya Cantrell], con l’aiuto del suo governatore [John Bel Edwards], ha preso di petto la situazione. E poi i numeri sono diminuiti.”

Per vedere NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 in Italia dovremo aspettare un bel po. Al momento su Rai2 vanno in onda le precedenti stagioni, rispettivamente l’undicesima e la sesta.