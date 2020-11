Continua l’appuntamento in coppia di NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 su Rai2. Nella serata di domenica 1° novembre, i due spin-off di NCIS affrontano ciascuno dei casi bizzarri e complicati. Nel primo vedremo Callen a caccia della sua ex fidanzata Anna, mentre nel secondo crime, Pride e il suo team si occupano di avvistamenti UFO. Ecco tutte le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 11×14 di NCIS Los Angeles, dal titolo Prima il dovere, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il team indaga sull’omicidio di un ingegnere navale durante un evento di poesia. Inoltre, Callen chiede a Nell di assisterlo nella ricerca su scala mondiale per capire dove si trovi Anna.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 6×02 di NCIS New Orleans, intitolato Il dilemma Terminator. Ecco la sinossi:

Un pilota della Marina afferma di aver visto un oggetto non identificato prima di un incidente su un aereo privato; Pride soffre di insonnia e incubi dopo il rapimento dello scorso anno.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 tornano in coppia l’8 novembre con due nuovi episodi in prima assoluta. Nell’episodio 11×15 di NCIS Los Angeles, dal titolo Circolo vizioso, Anna Kolcheck torna nella vita di Callen per avvisarlo che è in pericolo; ora l’agente deve lavorare con un suo arcinemico per sventare un giro di traffico sotterraneo. A seguire l’episodio 6×03 di NCIS New Orleans intitolato Dentro la grande mela. Pride viaggia fino a New York City dopo che alcuni indizi sul DNA lo riportano a indagare su un caso risalente a vent’anni prima.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.