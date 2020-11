Dopo l’ultimo episodio che ha visto in scena Alex Karev, prosegue la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7, con due episodi in onda in prima visione in chiaro ogni lunedì alle 21.15.

Quelli in onda il 2 novembre sono gli episodi numero 10 e 11 di Grey’s Anatomy 16: il primo della serata, in particolare, nella programmazione americana ha rappresentato la première di metà stagione, ovvero il primo episodio dopo la tradizionale pausa invernale della serie.

L’ultimo appuntamento con Grey’s Anatomy 16, infatti, si era concluso con il finale shock del nono episodio: un’autovettura sfonda il tetto del bar di Joe, provocando un crollo che coinvolge decine di clienti tra cui anche alcuni medici del Grey Sloan Memorial Hospital e alcuni pompieri della Stazione 19 di Seattle. Un incidente arrivato al termine di un episodio in cui Meredith ha ripreso a lavorare in ospedale dopo aver recuperato la sua abilitazione alla professione medica e ha incontrato il nuovo chirurgo pediatrico Cormac Hayes (la new entry Richard Flood) mandato in ospedale direttamente da Cristina. Inoltre Amelia scopre di essere incinta da prima di quanto pensasse e ha dubbi sulla paternità del bambino, mentre la Bailey subisce un aborto spontaneo.

La serata dedicata a Grey’s Anatomy 16 su La7 il 2 novembre si apre dunque con l’ennesimo crossover tra la serie e il suo spin-off, il dramma sui pompieri Station 19.

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 16 in onda su La7 lunedì 2 novembre, intitolati rispettivamente Aiutami a Superare la Notte e Un Boccone Amaro da Ingoiare.

Dopo l’incidente automobilistico al bar di Joe e le successive operazioni di salvataggio condotte dai vigili del fuoco della Stazione 19, i medici di Gray Sloan lavorano tutta la notte per salvare la vita ai feriti. Richard scopre che Maggie ha lasciato Grey Sloan ed è preoccupato per come sta gestendo la morte di sua cugina che è stata sua paziente. Bailey torna al lavoro dopo essersi presa un po’ di tempo libero, anche se Koracick non rende il suo primo giorno facile come vorrebbe. Nel frattempo, Meredith pensa che potrebbe perdere DeLuca e Amelia aggiorna Link sulla sua gravidanza

Lunedì 9 novembre, invece, andranno in onda gli episodi 12 e 13 di Grey’s Anatomy 16, intitolati rispettivamente L’Ultima Cena e Concedimi l’Ultimo Ballo.