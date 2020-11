Non manca poi molto al grande lancio di PS5. Sony ha infatti fissato il debutto della sua console di nuova generazione nei negozi italiani per il prossimo 19 novembre, al prezzo di 499,99 euro per la versione standard e di 100 euro in meno – dunque 399,99 – per quella solo digitale, sprovvista di lettore fisico per i dischi. Una console, il nuovo monolite giapponese, che cercherà di bissare l’incredibile successo dell’attuale PlayStation 4, e di definire i confini della next-gen assieme alla rivale Xbox Series X firmata Microsoft.

E se è vero che PS5 si farà trovare pronta all’appuntamento con il popolo geek con una manciata di titoli dal comparto tecnico incredibile – tra cui spicca pure il sontuoso remake di Demon’s Souls ad opera dei ragazzi di BluePoint Games -, allo stesso modo la piattaforma della “grande S” sarà retrocompatibile con quasi tutto il catalogo disponibile su PS4, compreso quello pensato per sfruttare la realtà virtuale con il visore PS VR. Catalogo per altro piuttosto ricco, non solo in termini di pura quantità, ma anche in quelli squisitamente qualitativi.

Di fronte ad un’offerta tanto variegata, è naturale che per l’utenza vi sia ancora un certo grado di confusione. Ecco perché, basandosi sulle API ufficiali di Sony, uno degli iscritti al forum ResetEra – conosciuto con il nickname andshrew – ha ben pensato di creare un sito in cui vengono elencati tutti i giochi PS4 compatibili con PS5, che potete consultare anche voi fiondandovi direttamente a questo indirizzo. Il sito contiene un lungo elenco di giochi evidenziati come compatibili, avviabili, non compatibili e persino in stato N/A, ovvero con nessuna indicazione disponibile, stato ideale di vecchie beta, alpha e demo. Ci sono pure diversi titoli in stato “bootable”, vale a dire funzionanti ma non testati alla perfezione e dunque con qualche possibile problema, come ad esempio The Walking Dead Season 1, Assassin’s Creed Chronicles India e Russia e Sleep Dogs Definitive Edition.