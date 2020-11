Gli appassionati di videogame avranno certamente già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 19 novembre 2020. Si tratta infatti del giorno scelto da Sony per il debutto di PS5 sugli scaffali dei negozi italiani. La prossima console del colosso giapponese dovrà non solo raccogliere la preziosissima eredità dell’attuale PlayStation 4, ma anche definire la next-gen dell’universo in pixel e poligoni, accanto alla rivale Xbox Series X di Microsoft.

PS5 scenderà in campo forte di un hardware potente e flessibile, un pad rinnovato – il DualShock 4 ha lasciato il posto all’innovativo DualSense – e servizi interessanti, senza dimenticare una ludoteca fatta di produzioni dedicate e di tutti quei titoli già disponibili su PS4, giocabili sulla macchina next-gen in retrocompatibilità. Non solo, la nuova PlayStation supporterà pienamente PlayStation VR, vale a dire il visore per la realtà virtuale già visto su PlayStation 4. A confermarlo è la stessa Sony, come si legge sulle pagine del portale UploadVR.

Come molti di voi già sapranno, per il momento la “grande S” non ha annunciato alcun nuovo PS VR che accompagni il lancio di PS5, ma per l’appunto l’attuale hardware può essere utilizzato sulla console di prossima generazione. In aggiunta, ora sappiamo che per poter usufruire delle funzionalità VR di alcuni giochi su PlayStation 5, sarà necessario utilizzarne la versione PS4. Si tratta del caso di Hitman 3 e di No Man’s Sky, con PS VR operativo su next-gen come dispositivo di retrocompatibilità. E’ comunque utile ricordare che entrambi i giochi citati possono usufruire di update gratuiti dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5.

Non sappiamo se in futuro l’azienda dagli occhi a mandorla deciderà di rilasciare una versione riveduta di PS VR pensata per sfruttare le caratteristiche avanzate di PS5. Per ora è importante sapere che i titoli in realtà virtuale già in nostro possesso potranno “colorare” anche la libreria della nuova console.