Tra Alice e Claudio è davvero tutto finito? La quinta puntata de L’Allieva 3 getta nuovi dubbi sulla coppia d’oro della fiction, facendo crescere la possibilità che il loro matrimonio vada in fumo. Ma è davvero così? Li avevamo lasciati alle prese con il caso di Giacomo, il fratello di Conforti è innocente oppure colpevole di omicidio? A causare tensioni, la gelosia reciproca di Alice e Claudio: se inizialmente l’ex allieva pensava che lui l’avesse tradita con la specializzanda Giulia, poi si è dovuta ricredere, capendo di aver frainteso ogni cosa.

Cosa accadrà nella puntata di stasera, nonché penultima della stagione, in onda domenica 1° novembre? Ecco le anticipazioni.

Nell’episodio 3×09, dal titolo Due funerali e nessun matrimonio, Alice e Lara si occupano della morte di un anziano playboy, deceduto durante il funerale di un’amica di nonna Amalia. L’anziana si ritrova così coinvolta nelle indagini e ad aiutare le due giovani. Non potendo restare molto tempo a casa ad occuparsi di sua figlia Camilla, Lara decide di affidare la piccola alle cure di un’improbabile babysitter, ovvero Cordelia.

A seguire, l’episodio 3×10 intitolato Parkour. Claudio è combattuto: da un lato si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza. Il dottor Conforti è inoltre impegnato sul fronte personale. Giacomo non è stato ancora scagionato, e suo fratello ce la mette tutta per dimostrarne l’innocenza. Intanto Lara è alle prese con la sua prima perizia e chiede ad Alice di assisterla. Si tratta della morte di un ragazzo, deceduto mentre faceva parkour. Per il caso occorre effettuare i rilievi del caso. Infine, Erika capisce che Sandro non la guarderà mai come più di una collega, e a quel punto realizza che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia. Mentre è sul punto di confessarglielo, lui si allontana inspiegabilmente.

Nel cast de L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale è Claudio Conforti; Francesca Agostini è Lara Proietti; Pierpaolo Spollon è Marco Allevi; Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Emmanuele Aita è Paolo Macrì; Francesco Procopio è Giorgio Anceschi; Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone; Anna Dalton è Cordelia Malcomess; Giorgio Marchesi è Sergio Einardi; Giselda Volodi è la professoressa Valeria Boschi; Claudia Gusmano è Erika Lastella. New entry Antonia Liskova nel ruolo della Professoressa Andrea Manes; Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro; e Giorgia Gambuzza è Giulia.

L’appuntamento con la quinta puntata de L’Allieva 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1.