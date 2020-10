L’impresa di superare la prima stagione era ardua, ma The Mandalorian 2 dimostra di riuscire a tenere lo spettatore ancora incollato allo schermo. Il primo episodio della seconda stagione si prende qualche rischio, allungando la storia di quasi un’ora (a differenza dei precedenti capitolo, che si reggevano all’incirca tra i 30 e 40 minuti). Questo non va a colpire la qualità, anzi, la migliora.

L’azione riparte con Din Djarin e il Bambino in fuga da chi vuole impossessarsi del piccolo Yoda. La missione di Mando è quella di cercare i suoi simili e restituire la creatura alla sua comunità. Li ritroviamo quindi a Tattooine, un luogo familiare ai fan di Star Wars (è il pianeta natale degli Skywalker), dove il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal scopre che c’è un altro mandaloriano in città. Niente è però come sembra: l’armatura che indossa questo nuovo personaggio (che ha il volto di Timothy Olyphant) è appartenuta a Boba Fett, figura iconica della trilogia originale di Star Wars. Mando e il Bambino restano bloccati a Tattooine dove passano il resto dell’episodio ad aiutare la comunità locale a liberarsi di un gigantesco drago Krayt. Ne segue una battaglia epica e maestosa tra le sabbie del deserto, che incorona Mando come eroe.

C’è molto da esplorare, e il primo episodio di The Mandalorian 2 su Disney+ pone le basi per una storia solida e ben concentrata, volta ad approfondire non solo i mandaloriani ma anche il destino di Fett dopo gli eventi del film Il Ritorno dello Jedi. Unica nota negativa: non c’è traccia del malvagio Gideon, il cui piano è quello di impossessarsi del Bambino.

Ovviamente la star della serie western-stellare resta il Bambino, la creaturina verde che già nella prima stagione aveva conquistato il popolo del web. La presenza scenica del piccolo Yoda è deliziosa, simpatica, curiosa e impreziosisce la storia. Continua a piacere il suo rapporto con il rude Mando, il quale dopo aver rinunciato alla sua missione iniziale, si è trasformato in una sorta di figura paterna per il piccolo, ed è intenzionato a proteggere a ogni costo. E se non fosse abbastanza chiaro: “Dove vado io, va lui”.

Coloro che si aspettano una maratona seriale, resteranno delusi: The Mandalorian 2 su Disney+ viene rilasciato con un nuovo episodio ogni venerdì.