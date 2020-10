Dai poster al teaser di The Mandalorian 2, sono tante le novità in arrivo per i fan che attendono la seconda stagione della serie ambientata nell’universo di Star Wars. Avevamo lasciato Mando e il Bambino fuggire il più lontano possibile da Gideon e probabilmente li vedremo diretti in uno dei luoghi iconici del franchise stellare.

Creata da Jon Favreau, la prima stagione di The Mandalorian è stata un successo di pubblico e critica, conquistando ben 15 nomination agli Emmy, inclusa quella per miglior serie drammatica.

La LucasFilm si aspettava una ricezione positiva, perciò aveva confermato la produzione di un secondo ciclo di episodi molto in anticipo – e in arrivo il 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. In questa nuova avventura, Mando, ovvero Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal), e il Bambino continuano il loro viaggio attraverso una galassia piena di pericoli, cercando di evitare l’ufficiale imperiale Moff Gideon (Giancarlo Esposito), nella tumultuosa era dopo il declino dell’Impero Galattico. I dettagli sulla trama sono ancora un po’ top secret, ma i fan di Star Wars possono aspettarsi di ritrovare il personaggio di Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Tra le new entry, Temuera Morrison nei panni di Boba Fett, Katee Sackhoff, Michael Biehn e Timothy Olyphant in un ruolo sconosciuto.

Tra i registi della seconda stagione troviamo Dave Filoni (già regista dell’episodio pilota), Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, l’attore Carl Weathers, lo showrunner Jon Favreau, Robert Rodriguez e Peyton Reed.

Nell’attesa, sono stati rilasciati quattro poster che anticipano The Mandalorian 2, che potete vedere nella seguente galleria:

The Mandalorian. Cara Dune. Greef Karga. The Child. Check out the new character art for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/2mLinF9bqk — Star Wars (@starwars) October 12, 2020

Oltre ai poster con i protagonisti, lo streamer della casa di Topolino ha divulgato anche un secondo teaser di The Mandalorian 2 contenente alcune nuove immagini:

“Wherever I go, he goes." Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. — The Mandalorian (@themandalorian) October 12, 2020

Sembra quasi certo che il Bambino e il cacciatore di taglie siano diretti a Tatooine, pianeta desertico apparso già nella prima stagione, nonché luogo natale della famiglia Skywalker nella saga cinematografica. Non è chiaro il motivo per cui si trovino lì, forse la loro visita potrebbe fornirci ulteriori dettagli sulle origini dei Jedi? Lo scopriremo solo il 30 ottobre, quando The Mandalorian 2 farà il suo debutto.

La terza stagione dello spin-off di Star Wars è in pre-produzione, anche se Disney+ non ha ancora ufficialmente rinnovato la serie.