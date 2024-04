Già era nell’aria la notizia di un’uscita anticipata per il Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 ma ora ne è giunta una piana conferma da una fonte autorevole come SamMobile. Il sito del settore tecnologico, che già aveva annunciato un possibile evento Unpacked nella prima parte della prossima estate, ha ora indicato un appuntamento preciso per il reveal dei prossimi dispositivi foldable e non solo.

Dovrebbe essere la data del prossimo 10 luglio quella destinata al lancio dei device pieghevoli di nuova generazione. A dire la verità, lo stesso appuntamento era stato indicato anche nelle settimane scorse ma ora gli esperti di SamMobile confermano proprio questo momento per la presentazione dei Samsung Galaxy Z Fold 6 e dei Samsung Galaxy Z Flip 6. Le anticipazioni non finiscono qui, visto che sembrerebbe confermata anche la location individuata per il keynote ovvero Parigi. Insomma, il prossimo evento avrebbe caratteristiche innovative sia sul fronte temporale che quello spaziale. In primis, gli Unpacked estivi degli ultimi anni si sono svolti sempre tra fine luglio e inizio agosto e dunque la finestra di inizio luglio è alquanto insolita. Ancora, almeno negli ultimi tempi, si sono preferite megalopoli degli Stati Uniti o della Corea per i rilasci hardware e questa volta si punta invece alla capitale francese.

I dispositivi pieghevoli di nuova generazione non dovrebbero essere gli unici ad essere presentati il prossimo 10 luglio in quel di Parigi all’interno dell’evento Unpacked estivo. Possiamo dare per certo oramai anche il lancio definitivo del Samsung Galaxy Ring dopo una serie di teaser e anteprime del dispositivo specifico nel corso della presentazione dei Samsung Galaxy S24 e nel corso del Mobile Congress di Barcellona. Altre novità potrebbero ancora riguardare i Galaxy Watch ma ne avremo eventuale conferma (magari) nelle prossime settimane.

