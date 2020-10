C’è anche Sophia Loren nel video di Io Sì (Seen) di Laura Pausini, dedicato alla colonna sonora di La Vita Davanti A Sé diretto da Edoardo Ponti. Il figlio dell’attrice Premio Oscar è anche il regista di The Life Ahead, che ha anche segnato il suo ritorno alla recitazione.

Il video è disponibile dal 30 ottobre, come aveva fatto sapere l’artista direttamente sui suoi canali social, doveva aveva anche rivelato di essere coinvolta nel progetto del brano a firma Diane Warren:

“Il video è stato diretto da Edoardo Ponti, regista del film The Life Ahead/ La Vita Davanti A Sé, di cui il brano è la canzone originale. Nel video ho avuto l’onore di avere un cameo dell’immensa Sophia Loren!”

Il brano, riscritto in italiano da Laura Pausini e Niccolò Agliardi, sarà anche sottoposto all’attenzione dell’Academy per la candidatura ai Premi Oscar. L’artista di Solarolo ha già espresso il valore di questa possibilità, dicendosi vittoriosa per la sola candidatura.

Io Sì (Seen) è il primo inedito di Laura Pausini dopo In Questa Nostra Casa Nuova, che aveva cantato con Biagio Antonacci per il lancio del nuovo tour che hanno tenuto negli stadi da giugno 2019 e che hanno concluso all’Arena Fiera di Cagliari.

Il suo ultimo album risale invece al 2018, anno in cui aveva deciso di pubblicare Fatti Sentire. Il disco è stato, inoltre, ripubblicato in una versione estesa che contiene il duetto con Biagio Antonacci in Il Coraggio Di Andare. Dalla versione spagnola, Hazte Sentir, ha estratto il singolo Verdades A Medias, che ha proposto in duetto con Bebe.

Il 2021 sarà l’anno dedicato al nuovo album, che inizierà a scrivere girando il mondo. Sarà questo il seguito naturale di Fatti Sentire, con la versione spagnola Hazte Sentir, ha conquistato il quarto Latin Grammy di carriera. Gli Stati Uniti avevano celebrato la sua vittoria con un un’insegna luminosa al centro di Times Square.