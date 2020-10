Dopo aver annunciato in via ufficiale quali saranno i giochi gratuiti per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, “mamma” Sony pensa pure a chi ha voluto dare fiducia al cugino PS Now. Ma soprattutto a tentare chi potrebbe essere indeciso sulla sottoscrizione. Anche per novembre, il catalogo della piattaforma streaming made in Japan va infatti ad accogliere una manciata di nuovi titoli, che prenderanno il posto di quelli visti in tempo per ottobre e per festeggiare Halloween – tra c’è pure Days Gone.

Nel mese del grande debutto di PlayStation 5 – la console next-gen il cui lancio è previsto per il 19 novembre 2020 qui in Italia -, c’è dunque spazio per interessanti esperienze in pixel e poligoni su PS Now, servizio per altro compatibile con la nuova ammiraglia del colosso nipponico. La futura line-up comprendere ben sei nuovi giochi, con uno in particolare piuttosto recente. Ci riferiamo al corsistico F1 2020, capolavoro di Codemasters pensato per tutti gli appassionati di Formula 1. A seguire abbiamo Injustice 2, picchiaduro ad incontri che vede scontrarsi molti degli eroi e dei villain che fanno parte del cast di casa DC Comics, comprese alcune agguerritissime guest star.

A novembre, PS Now accoglierà a braccia aperte pure lo sparatutto a mondo aperto RAGE 2, sviluppato a quattro mani dai ragazzi di id Software e da quelli di Avalanche, sotto etichetta Bethesda. A chiudere l’offerte del prossimo mese abbiamo poi il platform My Time at Portia, Kingdom Come Deliverance (disponibile fino al prossimo 3 maggio 2021) e Warhammer Vermintide 2. La selezione è insomma piuttosto variegata, e include videogame per tutti i gusti. Vi ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi PS Now di ottobre 2020, scelti per Halloween, tra cui il già citato che Days Gone di Sony Bend, MediEvil, Friday The 13th The Game, RAD di Double Fine e Trine 4 The Nightmare Prince. Voi siete già abbonati al servizio? Siete soddisfatti?