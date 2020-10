Dopo che la rete si era sbizzarrita nel provare ad indovinare quali sarebbero stati i giochi PS Plus di novembre 2020, ora Sony ha finalmente dissipato ogni dubbio e incertezza. La compagnia nipponica ha infatti appena annunciato la prossima Instant Game Collection, vale a dire quei titoli che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare sulle proprie console gratuitamente, naturalmente tramite il PlayStation Store – ora tutto rinnovato.

E se è vero che con il rinvio di Destruction All-Stars, la “grande S” ha deciso di inserire anche il corsistico multiplayer indirizzato a PS5 nell’offerta del Plus – ma a febbraio 2021 -, allo stesso modo il prossimo mese ci sarà di che gioire sia per i possessori dell’attuale PS4 che per gli acquirenti della console next-gen made in Japan. Sì perché, del tutto a sorpresa, Sony ha a svelato che saranno tre i videogame gratis inclusi nei PS Plus di novembre, così da far partire col botto il primo mese di vita della macchina da gioco – al debutto giorno 19 in Italia.

I videogiochi PS Plus di novembre 2020 sono allora due per PS4 e uno per PS5. Si tratta nello specifico di La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto per la current-gen, da mettere in download dal 3 novembre, e di Bugsnax, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 – e dunque disponibile per essere scaricato dal 19 novembre 2020. La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra è l’apprezzatissimo sequel de La Terra di Mezzo L0Ombra di Mordor, mentre Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto è l’edizione definitiva del titolo omonimo che include il gioco completo e ben quattro DLC. A chiudere, Bugsnax è una colorata e stravagante avventura dai creatori di Octodad: Dadliest Catch, che condurrà il giocatore su Snaktooth Island, patria delle leggendarie creature mezzo-insetto mezzo-snack, i Bugsnax per l’appunto.