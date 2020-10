Pensare a fare i regali di Natale su Amazon, in chiusura del mese di ottobre, potrebbe sembrare alquanto precoce. D’altronde, calendario alla mano, mancano ancora diverse settimane all’arrivo delle celebrazioni della ricorrenza. Eppure non è mai troppo presto per attrezzarsi.

Cominciare a mettere in cantiere – e magari anche ad attuare – i primi acquisti per i regali di Natale su Amazon già in queste settimane potrebbe risultare cruciale. Le compere effettuate in rete hanno tempi tecnici specifici, che ovviamente nei momenti di maggior “traffico” rischiano di dilatarsi. E lo slittamento delle consegne potrebbe portare a mancare l’appuntamento di Babbo Natale con gli alberelli delle nostre case.

Regali di Natale su Amazon, chi prima arriva meglio alloggia

L’allarme in tal senso arriva dai diretti interessati del colosso della distribuzione, che avvisano i propri clienti. Per non rischiare di restare senza regali di Natale provenienti da Amazon, meglio avviarsi con anticipo.

E a parlare della questione è il CFO del distributore, il Chief Financial Officer (il manager responsabile delle attività finanziarie dell’azienda) Brian Olsavsky. Che ammonisce i potenziali clienti dal ridursi all’ultimo minuto, e non solo.

In una situazione delicata come quella attuale, vietato adagiarsi sugli allori. Anche qualora foste fruitori del servizio in abbonamento Prime. Le spedizioni rapide di quest’ultimo potrebbero infatti non essere garantite nel periodo di maggiore affollamento dello store. Il gran numero di ordini che arriveranno a ridosso del periodo natalizio rischia di congestionare lo smistamento dei prodotti. E le conseguenze potrebbero avere ripercussioni sull’apertura dei pacchi regalo.

Il consiglio che arriva dal vertice del colosso statunitense è quindi quello di attrezzarsi per tempo. Operare gli acquisti in anticipo rispetto alle settimane più vicine al Natale risulterà dunque cruciale. E gli sconti partiti in vista del Black Friday potrebbero fare gioco a tutti coloro che cercano di risparmiare qualcosina da investire su altro.

