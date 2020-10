Chicco Biondo dei Modà è un brano che cura con la forza dell’amore. Kekko Silvestre e i suoi sono tornati in radio con un nuovo singolo che ha dato un seguito a Cuore Di Cemento, primo brano slegato dall’ultimo album Testa O Croce.

L’amore è ancora al centro del racconto del nuovo brano con il quale anticipano un lavoro di più ampio respiro e che seguirà Testa O Croce. Il disco era stato rilasciato nel 2019, dopo la pubblicazione dei singoli Quel Sorriso In Volto e Quelli Come Me.

Il ritorno dei Modà era stato segnato anche da un lungo tour che hanno tenuto nei palasport e che, in parte, hanno rimandato. Il gruppo di Silvestre avrebbe dovuto anche esibirsi all’Arena di Verona, dal momento che l’emergenza sanitaria ha fermato tutti i concerti di grandi dimensioni.

In questi anni, i Modà hanno vissuto un lungo periodo di pausa nel quale Kekko Silvestre si è dedicato alla stesura di una sceneggiatura che non è stata trasformata in un film ma riversata in un libro, Cash, che ha presentato ai suoi fan in un lungo instore. Sfumato, per il momento, il sogno di diventare regista, il gruppo è tornato in studio di registrazione per la realizzazione del nuovo album.

Ai tanti fan che aspettavano il loro ritorno, l’attesa per il nuovo album è sembrata più lunga del normale. Testa O Croce è uscito a ottobre 2019 dopo diversi mesi trascorsi in studio e dopo l’annuncio dell’imminente apertura del loro nuovo capitolo musicale.

Nei mesi scorsi, i Modà hanno riaperto il loro corso artistico attraverso la pubblicazione di Cuore Di Cemento, il primo singolo slegato dal loro ultimo album. Tutti i concerti in programma nel 2020 sono rimandati al 2021, compreso quello che avevano organizzato all’Arena di Verona. Lo svolgimento degli eventi è ancora legato all’emergenza sanitaria, che non accenna ad allentare la sua morsa.

Grano che ha bisogno di sudore e di passione per potere splendere

chicco biondo pieno di natura e di colore solo da raccogliere

dammi la mano

e scappiamo da quel campo così piccolo e lontano dal mondo

di che forma è l’universo

tu mi chiedi sorridendo e rispondo

l’universo non ha forma

ora ho anche io una domanda

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente

Piccola impotente

chicco biondo serve al mondo tra milioni di perché

io piango e tu domandi se mi sono già pentito

ma non puoi comprendere

sappi che spesso

non è sempre più felice chi vedi sorridere

io invece piango

perché leggeri già stiamo volando

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente

Dimmi

se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

dimmi

se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

dammi

un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

sappi che

che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

forte forte

chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente