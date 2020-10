La delusione dei fan è palpabile sin da ieri sera, da quando hanno capito che per il bacio di Andrea e Giulia avrebbero dovuto aspettare un’altra settimana per il cambio di programmazione di Doc Nelle tue Mani. La serie con Luca Argentero è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per la Rai che ha deciso di spalmare gli ultimi episodi disponibili non solo per trascinare a lungo questi ascolti bomba ma anche per coprire un po’ il prime time orfano di tante prime tv ferme al palo per via dei mesi di lockdown che hanno fermato i lavoro di produzione. E il pubblico? Negli Usa le serie vanno in onda con un singolo episodio a settimana magari è arrivato il momento di abituarsi anche in Italia a fare lo stesso visto che la prima serata ormai inizia ben oltre le 21.30.

Ieri sera Doc Nelle tue Mani è andata in onda con un singolo episodio e questo ha vietato al pubblico di assistere al bacio di Andrea e Giulia. Ad annunciarlo è stato il promo del prossimo episodio, il numero 14 di questa stagione, dal titolo “Perdonare e perdonarsi” ad un passo dal gran finale. Andrea Fanti ha deciso di chiudere i conti con sua moglie Agnese, troppo impaurita per rinunciare alla sua attuale vita e tornare dal suo ex marito, e di dare una possibilità al suo vecchio io concentrandosi su Giulia, la donna con la quale aveva una relazione ormai da tempo.

Ecco il promo del prossimo episodio di Doc Nelle tue Mani:

Tocca all’amata dottoressa interpretata da Matilde Gioli raccontare ad Andrea com’era diventato, mettendo insieme i pezzi degli ultimi anni della sua vita e aiutandolo a capire quello che era diventato. Ma Andrea Fanti ha un’altra missione da compiere, quella di andare a fondo alla morte del figlio dell’uomo che lo ha ucciso provando a riguardare i numeri relativi ai test di un farmaco e che, a quanto pare, ad una prima conta sembravano essere sbagliati. Sardoni sa bene di cosa parla l’amico e questo lo manda in crisi. Agnese prega Andrea di non fare colpi di testa perché lei è dalla sua parte mentre il dottore prova ad aiutare anche Lorenzo, in balia dei suoi demoni.