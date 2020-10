Doc Nelle tue Mani torna in onda oggi, 29 ottobre, su Rai1 ma con un piccolo cambio di programmazione. Come vi avevamo annunciato già la scorsa settimana, questa sera Luca Argentero e i suoi andranno in scena con un singolo episodio e questo significa che le storie di Andrea Fanti, gli specializzandi e la bella Giulia proseguiranno a lungo. L’appuntamento come sempre è fissato intorno alle 21.30 con l’episodio numero 13 dal titolo Egoismi in cui l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa.

Chi ha seguito la fiction in queste settimane sa bene che le cose per Elisa non si sono messe bene con Gabriel. Dopo la loro notte di fuoco il suo collega è apparso molto strano e a peggiorare le cose ci ha pensato la morte di una paziente che lui non è riuscita a salvare mentre Elisa, nel letto vicino, festeggiava per aver fatto il contrario. Il loro rapporto adesso dovrà scontrarsi con l’arrivo di questa sorella che svelerà un po’ di più del passato della nostra dottoressa.

Intanto, Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato e decide di farlo accanto a Giulia che sa molte cose di lui e gli parla dell’uomo che era diventato, quel primario freddo e glaciale da cui lui stava cercando di prendere le distanze. Dopo il no rifilato al marito, Agnese non può far altro che nascondere la gelosia che prova per il suo ex e concentrarsi sul suo compagno e sulle pratiche dell’adozione già avviate.

Sullo sfondo rimangono Alba e Riccardo. I due sono ormai ai ferri corti ma la bella rossa sembra pronta a riparare all’errore commesso soprattutto dopo aver visto la sua ex, la giornalista al centro degli episodi della scorsa settimana, scusarsi con lui per non averlo sposato ed essere scappata per paura. Dal canto suo, Sardoni sembra ormai pronto ad affrontare il suo destino. Ma sarà davvero la verità a venire a galla in queste indagini o toccherà ad Andrea pagare per quello che è successo?