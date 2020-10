Chi ama gli smartphone Samsung pieghevoli ma anche quelli 5G avrà pane per i suoi denti nel 2021. Il produttore sudcoreano ha già lasciato intravedere le proprie strategia per il prossimo anno in cui i dispositivi foldable avranno una parte davvero importante. Questi ultimi potrebbero essere più economici come pure alla portata di sempre più clienti ci saranno i device con supporto al 5G.

Gli smartphone Samsung pieghevoli sono già due, ossia il Samsung Galaxy Fold e il Galaxy Z Flip, rispettivamente con design a libro e con quello a conchiglia. I primi risultati commerciali ottenuti sui due device devono aver convinto il produttore a spingere proprio in questa direzione anche l’anno prossimo. Non solo nel 2021 dovrebbe esserci un Samsung Galaxy Fold 3 e ancora un Galaxy Z Flip 2 ma dovrebbe aggiungersi all’appello anche un terzo Fold, probabilmente denominato Lite. La nomenclatura ci fa pensare che il disposition potrebbe avere qualche peculiarità tecnica in meno ma, allo stesso tempo, costare anche un bel po’ in meno del suo fratello maggiore.

Occhi tutti puntati anche sulla tecnologia 5G. Anche i dispositivi con il supporto alla rete super veloce non mancheranno nei prossimi 12 mesi e questi potrebbero essere, in gran numero, pure abbastanza economici. D’altra parte, l’azienda ha già aperto la strada ai dispositivi 5G low-cost con l’ultimissimo Galaxy A42 5G e dunque è davvero difficile che si vada verso altra direzione.

Samsung ha appena dichiarato di aver registrato nel terzo trimestre 2020 una crescita dei ricavi dai prodotti mobile di ben il 51%. Di certo compici sono state le vendite dei Samsung Galaxy S20 dei Note 20, dei modelli pieghevoli e dall’ampia scelta di dispositivi di fascia medio bassa a marchio del brand. Un simile incremento difficilmente continuerà anche nell’ultimo trimestre dell’anno, anche a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 che freneranno ancora i consumi per lungo tempo.