Il Codacons chiede 250mila euro a Fedez. La novità è arrivata nell’ultima ora dopo che il rapper e imprenditore ha aggiornato i follower sul progetto a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

La crisi del mondo della musica legata al Covid è uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi. Alle varie proteste dei diretti interessati si uniscono le opinioni di alcuni artisti. Emis Killa, per esempio, ha contestato l’atteggiamento di molti big che “piagnucolano”, sostenendo che gli aiuti dello Stato siano piuttosto da destinare agli operai della musica, ai tecnici e anche agli artisti emergenti che non hanno ancora trovato la loro indipendenza economica.

L’associazione non molla la presa: Federico Lucia nelle stories mostra una lettera appena ricevuta in cui il Codacons lo invita al pagamento di più di 250mila euro per non portarlo in tribunale. Negli ultimi mesi, specie dopo la generosa donazione dei Ferragnez a favore del San Raffaele di Milano, la battaglia tra Fedez e l’associazione è in costante evoluzione.

Ancora, il Codacons recentemente si è scagliato anche contro Chiara Ferragni accusandola di blasfemia per il fotomontaggio del viso della moglie sull’effige della Madonna. Fedez in quell’occasione aveva ironizzato: “Mi mancavano”, e anche in quest’ultima battuta non ha perso la calma.

Mentre il Codacons chiede 250mila euro a Fedez quest’ultimo ha pronta la risposta. Dopo aver spiegato ai suoi follower quel che succede, il rapper punta la videocamera verso la finestra e dice: “Avete visto? C’è un gabbiano” e mostra il dito medio. Un gesto che ovviamente lascia intendere che Federico Lucia non verserà un centesimo al Codacons.

A questo punto possiamo aspettarci che nel nuovo album del rapper ci siano anche riferimenti alle sue vicende contro l’associazione. Mentre il Codacons chiede 250mila euro a Fedez il rapper porta avanti il suo progetto a sostegno dei lavoratori, e con quel dito medio dimostra di avere altre priorità.