Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia e Fedez commenta su Twitter: “Mi mancavano”.

L’influencer è stata di recente denunciata dall’associazione dei consumatori per offesa al sentimento religioso in seguito alla condivisione di una foto che la immortale come se fosse una Madonna.

Il Codacons spiega che l’immagine in questione “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram di Chiara Ferragni ma anche sulle pagine di Vanity Fair, che l’ha realizzata per un servizio fotografico con l’imprenditrice digitale.

Il Codacons comunica adesso di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Il gesto è stato considerato, più che una provocazione, “una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”.

L’associazione prosegue: “L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria macchina da soldi finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

L’esposto è stato inviato anche a Papa Francesco in quanto potrebbe “realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso”. Al Pontefice viene chiesto di pronunciarsi contro quella che viene definita una “squallida e inutile provocazione” alla quale si è sottoposta volontariamente Chiara Ferragni, seppur in un servizio fotografico realizzato da terzi.

Nella giornata di ieri, il rapper Fedez – anche marito di Chiara Ferragni – ha sostenuto la donna condividendo la notizia dell’esposto del Codacons data da AdnKronos e ha commentato con un: “Mi mancavano”. Non è infatti la prima volta che la coppia si trova a far fronte ad una denuncia dall’associazione dei consumatori.