Doc Nelle tue Mani raccoglie i commenti positivi del popolo dei social e continua a macinare ascolti, cosa volere di più da questa fiction? Nonostante le continue “citazioni” di alcune scene cult dei medical drama americani (vedi la scena di Riccardo di ieri sera), le vite dei protagonisti diventate delle vere e proprio soap e i dialoghi un po’ scadenti in alcuni frangenti, Doc Nelle tue Mani continua a vincere la gara degli ascolti per la gioia di Rai1 che ha deciso di centellinare la sua gallina dalle uova d’oro optando per un singolo episodio al giovedì sera.

Da giovedì 29 ottobre Doc Nelle tue Mani andrà in onda dalle 21.30 alle 22.30 circa portando sullo schermo un singolo episodio e, in particolare, la prossima settimana toccherà a “Egoismi” in cui conosceremo la sorella di Elisa e avremo conferma della gelosia che Agnese prova per il riavvicinamento tra Giulia e Andrea. I due si sono parlati in ascensore (vi ricorda qualcosa anche questo?) chiarendo finalmente il fatto che tra loro c’era una relazione seria e che erano pronti a dirlo a tutti proprio poco prima di quello sparo.

Andrea ora capisce tante cose ma ha paura di quello che era la sua vita prima e continua a scappare da Giulia fino a quando non decide di raggiungerla al bar in cui facevano sempre colazione e chiede una spremuta di melograno, quello che era consueto fare quando stava con lei. Il loro avvicinamento ha già mandato in tilt Agnese che non sapeva della loro storia prima e che adesso teme il peggio proprio mentre lei ha deciso di concentrarsi sul suo nuovo compagno avviando le pratiche per l’adozione.

Sullo sfondo sono rimasti gli specializzandi. Riccardo e Alba non hanno avuto modo di chiarire la loro situazione anche se lei ha intenzione di scusarsi per la reazione avuta davanti alla rivelazione del suo collega. Gabriel sembrava felice accanto ad Elena ma i suoi impegni con il villaggio chiamano (ambulatorio pronto per il suo ritorno e una sposa promessa) e questo non semplifica le cose. A peggiorare la situazione ci ha pensato la morte di una paziente affidata alle sue cuore proprio mentre nel lotto accanto Elena salvava un bambino.

Gabriel ha fatto di tutto per salvare il suo paziente, ma non è andata come doveva andare. 😔#DOCNelleTueMani pic.twitter.com/zlAG9eLppC — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) October 22, 2020

Sardoni capisce che non sarà mai un primario perché non ha la stoffa di Andrea mentre Lorenzo, dopo la delusione Giulia, si lascia andare ad un mix di pillole che lo stordiscono. Come finirà per loro due nei prossimi episodi di Doc Nelle tue Mani?