Adele è tornata ma è già tornata in letargo. L’artista di 25 è stata conduttrice e attrice per il Saturday Night Live, nella puntata del 24 ottobre, senza dare annunci o anticipazioni di quello che sarà il suo futuro musicale. Ha solo specificato che, il suo nuovo album, non è ancora terminato e che ci vorrà del tempo prima di poterlo ascoltare.

Stando a quanto dichiarato nelle ultime ore, non avremo sue notizie prima del 2021. L’artista è infatti intervenuta per ringraziare tutti quelli che l’hanno supportata durante la puntata del Saturday Night Live del 24 ottobre:

“Mi sono divertita tantissimo al SNL! Grazie all’incredibile cast, alla troupe, agli sceneggiatori e ai produttori. Che gruppo sublime di persone. L’ho fatto per la gioia di farlo, spero che anche voi ne abbiate tratta un po’”

Il nuovo album di Adele era atteso per il mese di settembre, in una data che è poi slittata ancora. L’eventuale pubblicazione mancava di un annuncio ufficiale, che non è arrivato. L’attesa per nuova musica si fa quindi ancora più lunga ma sembra che il 2021 sia l’anno utile per il ritorno di Adele a diversi anni dal suo ultimo album, 25, che aveva aperto con il singolo Hello.

A placare gli animi sulle nuove uscite era stato il suo manager, che aveva escluso di un rilascio a breve termine:

“Siamo tutti sulla stessa barca, sei impegnato a lavorare a delle cose e poi all’improvviso il mondo si ferma. L’album uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo la musica, ma stiamo ancora lavorando”.

L’ultima prova sul palco di Adele risale al 2017, per il supporto di 25, tour nel quale aveva anche dichiarato di volersi ritirare dalle scene per dedicarsi solo alla vita in studio. I lavori per il nuovo album sono iniziati da qualche tempo ma sembra non sono siano ancora terminati.