In I Drink Wine di Adele c’è tutta la capacità espressiva della cantautrice britannica: ogni volta che la sua voce incontra il timbro del pianoforte il mondo intero può ritrovare la serenità. Lo ha dimostrato con Skyfall, Easy On Me e tante altre. Quando si parla di Adele non si può ridurre il discorso alla semplice canzone strappalacrime che ci fa sventolare fazzoletti e accendini durante i concerti.

In ogni occasione Adele si mette di fronte a un pezzo di noi, come se ci capisse. Proprio ciò che un artista deve fare. I Drink Wine è il nuovo estratto dal quarto album 30 (2021) ed è un brano scritto insieme al produttore Greg Kurstin.

Oltre all’avorio del pianoforte, I Drink Wine di Adele ha il mellotron, una batteria sommessa ma audace, l’orchestra, il piano rhodes, il coro gospel, l’hammond e tutti gli ingredienti utili a catapultarci nel pianeta sonoro dell’artista. Adele ha sempre quel tocco vintage e gentile, ma anche spigoloso e perentorio.

La canzone è un chiaro riferimento al divorzio da Simon Konecki, al quale augura il meglio ma non senza augurare il meglio anche a se stessa. Uno spaccato di vita in cui amarezza e speranza convivono in quei sentimenti contrastanti che sono tipici di chi vive una separazione: da una parte si respira una ritrovata libertà, dall’altra c’è quel durissimo processo di elaborazione.

La musica, tuttavia, per Adele è stata sempre una medicina. La cantautrice vuole che il suo pubblico viva la stessa emozione, per questo non tradisce mai le aspettative.

I Drink Wine di Adele è disponibile da oggi, venerdì 4 novembre, in rotazione radiofonica ed è già presente nel disco 30 su tutte le piattaforme di streaming musicale.

[Verse 1]

How can one become so bounded by choices that somebody else makes?

How come we both become a version of a person we don’t even like?

We’re in love with the world but the world just wants to bring us down

By puttin’ ideals in our heads to corrupt our hearts somehow

When I was a child every single thing could blow my mind

Soaking it all up for fun but now I only soak up wine

They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice

And yet I don’t know anybody who’s truly satisfied

[Refrain]

You better believe I’m trying (Trying, trying)

To keep climbing (Climbing, climbing)

But the higher we climb feels like we’re both none the wiser

[Chorus 1]

So I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

So we can love each other for free

Everybody wants something, you just want me

[Verse 2]

Why am I obsessing about the things I can’t control?

Why am I seeking approval from people I don’t even know?

In these crazy times I hope to find something I can cling onto

‘Cause I need some substance in my life, something real, something that feels true

[Pre-Chorus]

You better believe for you I’ve cried (I’ve cried, I’ve cried)

High tides (High tides, high tides)

Want you so bad, but you can’t fight fire with fire

Oh-oh, oh-oh

[Chorus 2]

I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

Oh, I just want to love you, love you for free

‘Cause everybody wants something from me, you just want me

[Bridge]

Listen, I know how low I can go, I give as good as I get

You get the brunt of it all ‘cause you’re all I’ve got left

I hope in time (Hope in time) we both will find (We’ll both find) peace of mind

Sometimes the road less traveled is the road best left behind

[Chorus 2]

So I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

Oh, I just want to love you, love you for free, yeah

‘Cause everybody wants something from me, you just want me

[Refrain]

You better believe I’m trying (Trying, trying)

To keep climbing (Climbing, climbing)

But the higher we climb feels like we’re both none the wiser