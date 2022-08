Le parole sputate fuori da Adele su Rich Paul, suo nuovo fidanzato dal 2021, sono piene di amore e serotonina. In lui, stando alle parole dell’artista britannica, ha trovato tutta la felicità e la serenità che fino al 2020 sembravano miraggi lontani.

Del resto Adele nel 2019 ha divorziato dall’ex marito Simon Konecki e immediatamente dopo è arrivata la pandemia. La voce di Skyfall si è dunque ritrovata da sola, con un disastro globale che la rincorreva e un vuoto emozionale che la affliggeva, a combattere contro i suoi demoni.

Poi è arrivato Rich Paul. I due si conoscevano già, ma nel 2021 qualcosa è cambiato per sempre nei loro cuori. I due hanno scoperto di condividere una forte attrazione, così si sono sentiti liberi di approfondire la conoscenza.

Oggi Adele si confessa ad Elle e racconta:

“Non sono mai stata così innamorata in vita mia. Sono letteralmente ossessionata da lui“.

Un figlio lei, tre figli lui, eppure Adele non dispera al pensiero di una famiglia ancora più allargata. Con Rich Paul, infatti, la voce di Hello si sente rinata e piena di vigore. Un vigore, del resto, che abbiamo ritrovato in lei con l’uscita del nuovo album 30 e che la porta a pensare ad un nuovo matrimonio:

“Voglio mettere al mondo più bambini. Sono una casalinga e una matriarca. Mi chiedono se sono sposata, se sono fidanzata. Sono solo innamorata! Sono felice come non sarò mai. Sì, potrei anche essere sposata. Sì, voglio sposarmi. Lo amo. Come non mi è mai successo nella vita”.

Farfalle nello stomaco ogni giorno, quindi, per un’Adele che ha ritrovato la serenità in questo nuovo amore grazie al quale sa che potrà lavorare meglio con la sua musica.

Adele, infatti, sta preparando un nuovo show durante il quale ripercorrerà la sua carriera con un velo di nostalgia, uno spettacolo rivolto a tutti gli appassionati ma dedicato soprattutto a se stessa.

Continua a leggere su optimagazine.com