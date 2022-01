Si sarebbe dovuta esibire in concerto tra una manciata di ore ma lo show non è pronto. Motivi di salute dietro il ritardo e la necessità di posticipare gli spettacoli. Adele annulla tutti i concerti.

Lo annuncia in lacrime ai suoi fan, personalmente, in un video toccante che ha condiviso stanotte. La cantante Adele spiega che non potrà tenere i concerti, quelli in programma a Las Vegas, che avrebbero dovuto riportarla finalmente all’attività live.

Il palco, per Adele, dovrà attendere ancora qualche mese, forse di più.

Adele annulla tutti i concerti

Visibilmente addolorata, Adele spiega che i suoi show non potranno tenersi. Affida la comunicazione ad un video sui social con il quale raggiunge immediatamente milioni di persone in tutto il mondo e la notizia rimbalza da un lato all’altro del globo.

“Metà del mio team ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo”, le parole dell’artista, che ha parlato di “ritardi nelle consegne”.

Avrebbe dovuto tenere ben 24 concerti al Caesars Palace, in programma nei weekend fino ad aprile. Sarebbe tornata sul palco così, con una residency intensa dopo 5 anni di stop, ma dovrà attendere.

I biglietti erano già stati venduti ad un prezzo oscillante tra gli 85 e i 685 dollari. Adele ce l’ha messa tutta per consentire il corretto svolgimento degli eventi, come da programma. “Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo”, ha sottolineato in lacrime.

Poi si è scusata con tutti i sui sostenitori e con chi si trovava già a Las Vegas. “Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. E finirò il mio spettacolo”, ha promesso. Ai fan internazionali non resta che attendere ulteriori comunicazioni e la riprogrammazione dei concerti.