Passata la metà di ottobre, come accade ogni anno è tempo per i fedelissimi PlayStation iniziare ad interrogarsi sui giochi PS Plus di novembre 2020. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta di una selezione di titoli da parte di Sony che vengono regalati in digitale e a cadenza mensile a tutti i possessori di una PS4 che sono al contempo abbonati al servizio PlayStation Plus. Servizio che, oltre alla cosiddetta Instant Game Collection, permette ai sottoscrittori di giocare in multiplayer online alle produzioni poligonali più blasonate, di sfruttare dello spazio di archiviazione aggiuntivo su cloud, e di avere accesso a sconti aggiuntivi sulle promozioni già attive su PlayStation Store.

Ecco allora che dalla rete arrivano le prime previsioni su quali potrebbero essere i videogame scelti per rientrare tra i PS Plus di novembre per quest’anno. Un mese, quello a venire, per altro assai importante per il colosso giapponese, in quanto segnerà il lancio globale di PlayStation 5, console next-gen firmata dalla “grande S”. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire quali sono i titoli su cui si è preferito puntare in vista dell’annuncio ufficiale di fine mese.

Ad aprire le danze è la redazione di Everyeye, che per i PS Plus di novembre 2020 va a scommettere prima di tutto su uno sparatutto in prima persona, preso dalla saga di Call of Duty o da quella rivale di Battlefield. A questo, potrebbe affiancarsi il picchiaduro ad incontri SoulCalibur 6. Come alternativa, è probabile che Sony voglia puntare su un solo gioco, ma compatibile sia con PS4 che con PS5, ovvero BugSnax. Passando ai colleghi del portale Videogiocare, questi si focalizzano invece su Battlefield 5, Dark Souls Remastered – in vista dell’uscita del remake di Demon’s Souls su PS5 -, Dishonored 2 e Just Cause 4.

Non sappiamo ancora se qualcuna di queste previsioni si rivelerà vincente. Quel che è certo è che novembre segnerà anche l’uscita del pacchetto PlayStation Plus Collection, che include 18 giochi PlayStation 4 compatibili con PS5 gfrartis per gli abbonati Plus: Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, inFAMOUS Second Son, The Last Guardian,The Last of Us Remastered, Mortal Kombat X, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7 Biohazard, Monster Hunter World, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Until Dawn.