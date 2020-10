E’ ormai questione di ore prima che “mamma” Sony vada a svelare al mondo quali saranno i giochi PS Plus di novembre 2020. Per i pochi che non sapessero, si tratta di quella selezione di titoli che la compagnia giapponese regala mensilmente a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. E che vanno così a pennellare una vera e propria Instant Game Collection, da scaricare gratuitamente per tutta la durata della sottoscrizione scelta – da un mese, tre mesi o un anno.

E se è vero che il Plus dà accesso a svariati vantaggi aggiuntivi agli utenti PS4 – come sconti su PlayStation Store e la possibilità di giocare in multiplayer online -, allo stesso modo la “grande S” riproporrà la stessa vincente formula anche sulla sua PS5, console next-gen il cui lancio è fissato per il 19 novembre di quest’anno. Formula che per altro ha già trovato il suo primo esponente.

Sì perché, direttamente dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, Sony ha annunciato che Destruction All-Stars sarà gratis per tutti gli abbonati a PS Plus a febbraio 2021, e addirittura per due mesi dopo l’uscita. Una scelta dettata dal rinvio della release, precedentemente prevista al day-one della console nipponica di nuova generazione, e dalle valutazioni della stessa compagnia, che di conseguenza ha deciso di rendere il progetto di Lucid Games un free-to-play – allontanandolo dalla tradizionale distribuzione a pagamento.

La “grande S” ha poi chiarito che tutti coloro che avevano già preordinato Destruction All-Stars con lo scopo di prenderlo assieme a PlayStation 5 verranno regolarmente rimborsati. Insomma, di fatto ci troviamo di fronte al primo gioco PS5 incluso tra quelli gratuiti con la sottoscrizione di un abbonamento a PS Plus. Al momento non sappiamo se nel frattempo sarà preceduto da altre esperienze next-gen da qui a febbraio, per un primato decisamente interessante. Cosa ne dite, apprezzate la decisione di Sony?