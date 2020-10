Il maggior problema del Samsung Galaxy S20 FE non è stato ancora risolto: come riportato da ‘SamMobile‘, i rapporti sui disturbi relativi al touchscreen venuti alla luce non molto tempo che il colosso di Seul ha rilasciato l’ammiraglia economica continuano a far sentire il proprio peso. Gli utenti si sono lamentati del fatto che il touchscreen da 6.5 pollici non risponde, o comunque legge gli input in maniera errata, causando uno scorrimento nevrastenico, tocchi fantasma, ritardi nelle animazioni ed un rallentamento insistente quando si utilizza il pinch-to-zoom. Da quel momento il produttore asiatico ha rilasciato due aggiornamenti del firmware del Samsung Galaxy S20 FE per provare a correggere il disguido, che, pur essendo migliorato come vi avevamo raccontato in questo articolo, sembra non essere stato del tutto risolto.

Il firmware più recente, corrispondente alla sigla ‘G78xxXXU1ATJ5‘, contiene correzioni relative ai problemi del touchscreen, ed ha effettivamente migliorato in qualche modo la reattività del tocco, anche se il disturbo di base pare non essere scomparso. Si continua, a bordo di alcune unità, a riscontrare problemi con la funzione di pinch-to-zoom e con lo scorrimento, ancora molto incerto. Reddit brulica di segnalazioni di utenti che continuano ad avere problemi di questo ed altro genere anche dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento. La funzione maggiormente compromessa sembra proprio essere quella del pinch-to-zoom, fondamentale per una buona esperienza di editing di immagine.

Naturalmente adesso le persone si chiedono se questo problema del touchscreen che affligge il Samsung Galaxy S20 FE verrà mai risolto in maniera definitiva (alcuni credono che il colosso di Seul stia tentando di mettere fine ad un problema hardware con una soluzione software, che non può chiaramente funzionare). Speriamo che il produttore asiatico possa presto intervenire sulla questione, anche con un comunicato ufficiale che chiarisca un po’ le cose.