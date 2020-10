Ormai è più che conosciuto il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, l’ultimo smartphone presentato dal colosso di Seul equipaggiato a livello globale con il processore Snapdragon 865 di Qualcomm. Sono passati all’incirca dieci giorni da quando vi avevamo dato notizia dei problemi al touchscreen palesate da alcune unità: elaborazione di tocchi che in realtà non ci sono mai stati e mancata risposta alle interazioni, sostanzialmente di questo si trattava.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la questione potrebbe essere stata risolta dal produttore asiatico attraverso la distribuzione dell’aggiornamento G78xxXXU1ATJ5, disponibile sia per il modello 4G LTE che per quello 5G. Il peso del pacchetto è di 173MB, e c’è da dire che nel changelog non si fa menzione alcuna al problema relativo al touchscreen di cui sembrano soffrire alcuni Samsung Galaxy S20 Fan Edition. La fonte parla dell’upgrade G78xxXXU1ATJ5 come risolutivo in quanto, in seguito alla sua installazione, molti proprietari del dispositivo che lamentano problemi al touchscreen hanno notato un sensibile miglioramento della componente in merito alla risposta agli input. Evidentemente se nel registro delle modifiche il colosso di Seul non ha fatto menzione esplicita alla risoluzione del disturbo è perché il fix non è ancora definitivo (probabile il team di sviluppo debba lavorare ancora prima di potersi buttare alle spalle il disguido).

In ogni caso, l’aggiornamento in corso di distribuzione, corrispondente alla sigla G78xxXXU1ATJ5, rappresenta comunque un buon primo paso in avanti in attesa della soluzione ultima al problema del touchscrenn che purtroppo sta tormentando alcuni proprietari del Samsung Galaxy S20 Fan Edition (che speriamo non tardi troppo ad arrivare), che resta, di per sé, un’ottima alternativa ai top di gamma sudcoreani. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.