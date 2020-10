Max Pezzali annuncia un evento in streaming per la presentazione del nuovo album. La sua prossima prova sulla lunga distanza è stata già anticipata da un singolo, che ha destinato alle radio dal 16 ottobre. L’annuncio dell’incontro speciale con i fan è stato dato sulle sue pagine social attraverso queste parole:

“Non vedevo l’ora di riabbracciarvi, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Però possiamo incontrarci il 12 novembre alle 18.30 in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con Feltrinelli: vi racconterò l’album “Qualcosa di Nuovo”, e se vi va faremo quattro chiacchiere… Non so voi, ma io ne ho proprio bisogno!”

Nel 2020, Max Pezzali avrebbe dovuto tenere i suoi primi concerti allo Stadio San Siro di Milano, spettacoli che ha dovuto rimandare a causa dell’emergenza sanitaria che ha annullato tutti gli eventi dal vivo. I concerti si terranno nel 2021, qualora la pandemia allentasse la sua morsa.

Qualcosa di nuovo è il titolo dell’album che Max Pezzali pubblicherà nelle prossime settimane, dopo diversi anni dal suo ultimo disco. Nel frattempo, l’artista si è anche dedicato al trio composto con Nek e Francesco Renga, che ha portato anche sul palco dei palasport e all’Arena di Verona.

Il ritorno di Max Pezzali era atteso da tempo, dopo che per diverso tempo si era dedicato ai singoli, come In Questa Città e Sembro Matto, che ha pubblicato anche in una versione remix con Tormento. Il brano ha anticipato l’annuncio del nuovo album che ha lanciato con Qualcosa Di Nuovo.

Max Pezzali ha inoltre raccontato di come abbia vissuto il taglio dei live, che ha comportato la cancellazione dei concerti che avrebbe dovuto tenere al Meazza e a Lignano Sabbiadoro. L’artista sta già pensando al da farsi, nel caso in cui i concerti non possano riprendere: “Bisogna fare inevitabilmente i conti con la realtà a quel punto se dovesse essere impossibile in tempi ragionevoli tornare a regime, tutto il nostro settore dovrà pensare a reinventarsi con il grosso rammarico di dover agire comunque con le gambe tagliate. Se togli a questo lavoro il live è come avere gli arti bloccati”.